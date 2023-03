Imploran que se refuerce la búsqueda de Juan Pablo Segovia en zona sur de Paraná

Policiales Rastrillan con perros zona sur de Paraná para hallar a hombre de 43 años

Buscan a Juan Pablo Segovia quien, desde el lunes, no regresó a su casa de calle Pronunciamiento en Paraná. Familiares y amigos del hombre de 43 años se manifestaron en la noche de este miércoles frente a Tribunales para exigir que se refuerce el rastrillaje que comenzó por la mañana en la zona de calle Lebensohn al final.“El rastrillaje comenzó a las 9 y se cortó a las 13 y lo retomaron de 17.30 a 19, cuando lamentablemente tuvieron que cortar porque al caer la noche ya no se podía ver nada”, comentó la cuñada de Segovia, Susana Berón.“Pedimos que nos den más refuerzos porque con los pocos policías que hay en la calle no se puede hacer mucho porque es muy grande el lugar”, indicó y remarcó: “Solicitamos que nos den más refuerzos para poder localizarlo porque empezaremos un día más sin respuestas y lo seguimos buscando”.“Pedimos que, si lo encuentran que lo hablen, que lo demoren, y den aviso a la familia a los siguientes números de teléfono 343 5109549 / 343 4517890”, imploró la cuñada del hombre que permanece desaparecido.Segovia “es padre de cinco chicos que lo están esperando y están sufriendo la ausencia de su papá”. Al momento de ausentarse de su casa, vestía “una babucha gris, zapatos de trabajo y una remera gris que tiene el dibujo de un pato porque de eso dio cuenta la esposa cuando notó que faltaba esa vestimenta del armario”.