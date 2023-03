Rastrillan con perros zona sur de Paraná para hallar a hombre de 43 años

Comenzaron los rastrillajes en la zona sur de Paraná para dar con el paradero de Juan Pablo Segovia, de 43 años, que se ausentó de su casa el lunes y desde ahí no tienen noticias al respecto.Este miércoles, la policía rastrillan con perros la zona de calle Lebensohn al final, donde testigos aseguraron haberlo visto pidiendo agua y sacando lombrices.“Juan Pablo trabajó hace un tiempo en una obra que queda en la zona, por eso conoce el lugar”, dijo su cuñada, Johana, aal asegurar que “una vecina lo vio acá cerca pidiendo agua”.Al consultarle por el rastrillaje, la mujer detalló que los perros salieron desde el domicilio de Segovia, ubicado en calle Pronunciamiento, continúan por avenida de Las Américas, retoman Lebensohn y luego de unas cuadras pierden el rastro.“Juan Pablo había dicho que el patrón lo había cambiado a otra obra y cuando se habló con el patrón, él nunca lo había cambiado de lugar de trabajo”, señaló y aseguró que Segovia “estaba con medicación hace uno tres años y hace dos semanas que no la tomaba”. Tiempo atrás había ocurrido un episodio similar, pero dieron con su paradero a las pocas horas.“Estamos desesperados no sabemos que hacer, queremos que aparezca por su familia”, cerró.