Ladrón gatilló tres veces mientras vecinos lo perseguían por robar moto a mujer

Vecinos golpearon a un ladrón que atacó y le robó la moto a una mujer en el barrio Anacleto medina de Paraná. La víctima fue abordaba por dos delincuentes cuando ingresaba a su casa y los vecinos afortunadamente la socorrieron.“La esperábamos a mi hija que venga del trabajo, alrededor de las 21:30 horas, cuando escucho gritos desesperados: “”, contó el padre de la joven asaltada, Juan Ramón, aRápidamente Juan Ramón salió a auxiliar a su hija y a detener al delincuente que se llevaba la moto, mientras que el otro malviviente se dio a la fuga: “Un vecino vio cuando el pegaron en la cabeza a mi hija y le sacaron la moto; entonces lo”, aseveró el hombre al sumar que él junto a los vecinos comenzaron a perseguir al ladrón para atraparlo.”, destacó Juan Ramón al sumar que “en este momento no pensamos en el peligro, enceguecidos lo seguimos y golpeamos”.En este sentido, el hombre reflexionó: “Por suerte no pasó nada, pero actuamos sin pensar, estoy orgulloso de los vecinos porque nos cuidamos entre nosotros”.Tras atrapar al ladrón que se robó la moto, Juan Ramón contó que dialogó con la Policía quienes le informaron que “e”. Además, detalló que tras el robó el ladrón se excusaba que “se asustó y subió a la moto por miedo, pero no le creemos”.“El sujeto tiene historial delictivo en barrio San Agustín, en jurisdicción de Comisaría Quinta”, confirmaron a este medio desde la Policía.Cabe destacar que la víctima iba a bordo de su vehículo, cuando dos sujetos que iban en otra moto la aparearon. Uno de ellos la amenazó con un arma de fuego con intenciones de robarle el rodado.Tras el hecho, la mujer sufrió un golpe en uno de sus brazos, dado que cayó de la moto. “Esta muy dolorida, tiene golpes en los brazos y además miedo”, cerró su padre