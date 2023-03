Violento asalto a una mujer en Paraná: vecinos redujeron a golpes al ladrón

Un ladrón asaltó a una mujer que regresaba a su vivienda y le sustrajo la motocicleta. Ante el pedido de auxilio, vecinos salieron a socorrerla y redujeron al malviviente que portaba un revólver calibre 22 largo.De acuerdo a lo confirmado por testigos a, la víctima iba a bordo de su vehículo, cuandoEsto sucedió alrededor de las 21.30 del lunes, en cortada 620 y los Chanas, a pocos metros de la Comisaría Novena. Al respecto, el subjefe de la dependencia, Felipe Cabrera, contó aque tomaron intervención tras un llamado al 911 y que al hacerse presentes en el lugar se encontraron con. Vecinos se habrían percatado de que un sujeto estaba sindicado como posible autor de robo calificado”, consistente en la “. Ante ello, “”, confirmó el comisario.Y amplió: “. Al verse inmovilizado e imposibilitado de darse a la fuga fue aprehendido por personal policial. Para resguardarlo, fue trasladado inmediatamente a dependencias de Comisaría Novena”.En tanto,. Fue asistida en el hospital San Martín, mientras que el otro malviviente “viendo la situación se dio a la fuga”., en jurisdicción de Comisaría Quinta”.“La ayuda del vecino, siempre y cuando no sea desmedida, es muy útil pero también hay que tener en cuenta la integridad física del victimario. Hasta tanto no se demuestre que tuvo una entera participación en la conducta delictiva, amerita que como autoridad policial intervengamos y no dejemos que sea ajusticiado por mano propia”, cerró Cabrera.