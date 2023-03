Mujer recuperó moto robada: “Gracias a muchos datos dimos con el delincuente”

Desde la Comisaría 13 y Robos y Hurtos

Recuperó su moto la mujer a la que se la robaron del interior de su casa el viernes, en Newbery y Artigas, de Paraná. Se trató de una Honda Twister 250cc, de color negro, que estaba dentro de la vivienda.Tras una intensa búsqueda de 48 horas, la mujer, Betiana Herbel, logró recuperar el rodado. En declaraciones a, detalló que “estoy feliz porque gracias a la Policía, todos los vecinos, conocidos y amigos que aportaron datos, pude recuperar la moto”Según informó lade la Policía la moto estaba siendo comercializada en el Barrio 98 Viviendas y fue recuperada en una vivienda ubicada en una calle, sin nombre, paralela a Tibiletti.En ese sentido, Herbel señaló que tras sufrir el robo de la moto se pusieron a disposición de la policía para poder recuperarla: “se llevó adelante una investigación profunda hasta que se llegó al rodado”, mencionó la mujer al detallar que “no quería quedarme de brazos cruzados y me puse a buscar filmaciones, hablar con vecinos y demás”.“Siento una gran impotencia cuando ocurren estas cosas,”, dijo al asegurar que “el pedido se difundió de manera rapidísima y todos aportamos algo.”.En este sentido, mencionó que a través de redes sociales una persona “Robos y Hurtos fue el lugar y no tuvo éxito, pero”.Se recordará que luego del robo, la propietaria de la Honda Twister 250cc recurrió a las redes sociales pidiendo cualquier información que pudiera ayudar en la recuperación de su rodado y recibió llamados de estafadores que la chantajeaban para devolverle el rodado.“Me llamó una persona pidiéndome 50 mil pesos y después me volvió a llamar diciéndome que con 20 mil arreglábamos”, dijo en su momento a Elonce y en esta ocasión aseguró que ““Fue durísimo, estuvimos todo el tiempo pensando en la moto, buscando cámaras de seguridad y charlando los con vecinos”, cerró.