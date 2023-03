Pidieron $40.000 a no vidente para frenar falsa denuncia por acoso a una menor

Policiales Detuvieron en Buenos Aires a sujeto que estafó a una mujer de Gualeguaychú

Por insólito que parezca, los "cuentos del tío" ya son bizarros y rozan lo inverosímil. En Concordia, pidieron 40 mil pesos a un joven no vidente, haciéndose pasar por policías de San Salvador, los que supuestamente le informaron que sobre él pesaba una denuncia de una menor."Este viernes estábamos almorzando y lo llamaron a mi nieto, que es una persona adulta, no vidente, preguntándole si conocía a una chica del Facebook", contó Cecilia en declaraciones radiales.El damnificado respondió que "a lo mejor sí y que quizás le había dado algún like". A lo que le contestaron que "eran de la Policía de San Salvador y que tenían todas las denuncias por acoso, realizadas por parte de la madre de la chica", la cual, supuestamente era una menor.En un momento de la charla, le dice a mi nuera que, para terminar el caso, le daba un número de cuenta para que le depositen 40 mil pesos, y que é rompía todo y todo quedaba en foja cero, así él no quedaba con antecedentes penales", contó la familiar del damnificado por la estafa.El estafador volvió a llamar aproximadamente a las 15:30 horas y los familiares del joven no vidente le comunicaron que estaban viajando a San Salvador, a la comisaría, para contactarse con la familia de la supuesta menor que había radicado la denuncia “porque no queríamos que nuestro familiar quede sucio".Ahí el delincuente, que supuestamente era el jefe de la inexistente comisaría primera de San Salvador y de apellido Torres, colgó la llamada y nunca más se comunicó."Vivimos escuchando de este tipo de estafas pero es terrible cuando le pasa a uno porque casi caemos", reflexionó Cecilia. Además, agradeció la atención recibida en "la comisaría primera de Concordia, porque nos fueron orientando en todo momento".