Detuvieron en Buenos Aires a sujeto que estafó a una mujer de Gualeguaychú a través de la modalidad conocida como “cuento del tío”. El embaucador también era buscado en Junín por estar vinculado a hechos delictivos de las mismas características.



En detalle, fuentes policiales informaron que la estafa fue perpetrada el lunes 6 en un domicilio de calles Luis N. Palma y Rivadavia, donde un sujeto -tras el engaño- se apoderó de un determinado monto de dinero (cuya cantidad no fue informada) que era propiedad de una mujer mayor de edad.



Tras la intervención del personal policial de la División Investigaciones de la Jefatura Departamental Gualeguaychú, se comenzó con un relevamiento de cámaras de video-vigilancia del lugar y zonas cercanas. Y si bien, en principio se obtuvieron imágenes claras del estafador, no se logró identificarlo debido a que posiblemente no sería de la ciudad.



Seguidamente, los investigadores policiales intentaron establecer algún otro indicio que sume a la investigación, como ser, el medio de movilidad y si andaba acompañado de otras personas.



Con la información ya recolectada se activó el protocolo de intercambio de datos con Policías de otras ciudades de la provincia de Entre Ríos y resto del país, lo que permitió a los investigadores, en 24 horas de radicada la denuncia, poder tener la identidad del estafador, como así también, demás información de interés.



De hecho, fuentes policiales confirmaron que el embaucador había sido demorado por Policía de la Provincia de Buenos Aires, más precisamente en la localidad de Tapalque, por su presunta vinculación con dos estafas bajo la misma modalidad.



Fue así como, a través de las imágenes aportadas por los efectivos intervinientes en la aprehensión, con informes comparativos, se logró establecer los datos filiatorios del sospechoso: se trataba de un sujeto de 40 años y domiciliado en ciudad Evita, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires.



Con todas las pruebas colectadas por personal policial, el fiscal de Gualeguaychú, Facundo Álvarez, solicitó las medidas necesarias urgentes de requisa personal, requisa vehicular, detención del sospechado y secuestro del rodado en el que se conducía; lo que fue exhortado por el Juzgado de Garantías hacia el Tribunal competente de la Provincia de Buenos Aires.



Tras las disposiciones judiciales correspondientes, el estafador fue detenido en Buenos Aires por personal de la Policía bonaerense.



Cabe destacar que el sospechado fue vinculado a otros ilícitos en la localidad bonaerense de Junín, donde la Justicia de esa ciudad también habría librado una serie de medidas judiciales, entre las cuales interesaba la detención del estafador, por lo que se determinó que el mismo operaba cometiendo delitos de estafa en ambas provincias.