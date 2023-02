Crimen de Fernando Báez Sosa: las condenas que podrían recibir los rugbiers

-Prisión perpetua:

-Absolución:

-Pena de 2 a 6 años de prisión:

-Pena de 3 a 6 años de prisión:

-Pena de 8 a 25 años de prisión:

El Tribunal Oral en lo Criminal 1 de la ciudad de Dolores dará a conocer el lunes si condena o no a los rugbiers por el crimen de Fernando Báez Sosa, y en caso que considere que son culpables, deberá determinar si los ocho imputados reciben la prisión perpetua o si en el caso de alguno de ellos el hecho se encuadra en una figura más leve y recibe una pena menor que, incluso, podría derivar en una salida de la cárcel en poco tiempo.Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23) llegaron a juicio imputados como coautores del delito de "homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas", y el mismo fue sostenido en sus alegatos por los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García, y por los abogados Fernando Burlando y Fabián y Facundo Améndola, quienes representan los padres de la víctima.Si los jueces María Claudia Castro, Emiliano Lazzari y Christian Rabaia hacen lugar a lo planteado por fiscales y particular damnificado y entienden que todos o algunos son coautores del mismo delito, la pena que les cabe es la prisión perpetua.En caso de que el tribunal considere acreditado uno solo de los agravantes, la pena será también de perpetua para aquellos que sean hallados penalmente responsables como coautores.El abogado defensor de los ocho imputados, Hugo Tomei, planteó en su alegato ante el tribunal que los ocho imputados sean absueltos ya que existió una "incongruencia" entre la imputación original con la que llegó a juicio y la que la fiscalía planteó en su alegato, pidió la nulidad del secuestro de los celulares y prendas de vestir de los imputados al momento de ser detenidos, y dedicó parte de su argumentación a cuestionar distintos procedimientos de la causa y el tratamiento mediático recibido por el hecho.Tomei explicó que, de manera subsidiaria y en caso de ser condenados, que a sus defendidos se los acuse de un "homicidio en riña". El abogado aseguró que existió "una agresión" y que el hecho "se encuadra en un homicidio en agresión conocido como riña", por lo que con los tres años que llevan en prisión preventiva, "quedarían todos en libertad".También, el abogado defensor planteó que los rugbiers sean condenados por un "homicidio preterintencional" que, de acuerdo al código penal se lo considera al que, con el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud de otra persona, produce su muerte, cuando el medio empleado no debía razonablemente ocasionar la muerte. En ese caso, los acusados también podrían salir de prisión.Finalmente propuso que se los condene por un "homicidio simple con dolo eventual", es decir que los acusados debieron haberse representado que, al estar golpeando de esa manera a Báez Sosa, podrían ocasionarle la muerte y, pese a eso, continuaron con su accionar.Si los jueces condenan a los rugbiers por este delito, podría existir la opción de que les imponga distinta pena a cada uno de ellos de acuerdo al rol desempeñado en el ataque a la víctima. (