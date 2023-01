Robaron un auto tras forzar portón de la casa y a la hora, volvieron por la moto

Ocurrió en calle Freyre al 2100, casi en su intersección con Martín Zapata, de la vecina capital santafesina. A Sebastián le abrieron en portón de la casa y le robaron el auto, una moto y una computadora."A eso de las 5.45 toca el timbre un vecino para avisarme que estaba abierto el portón de par en par y cuando vi la cochera me di cuenta que no estaba el auto ni la moto. Inmediatamente hice la denuncia a la policía para que constaten todo", comenzó la víctima.El hombre contó que la moto era su hermano y el auto de su mujer. "Para completar las denuncias tuve que esperar hasta tener todos los documentos, pero hay muchos de los papeles se los llevaron en el auto".Los delincuentes fueron captados por la cámara de seguridad: "los videos muestran que uno de ellos barretea el portón y los otros dos hacen de campana. Cuando ingresan empujan el auto y lo encienden afuera para que no haga ruido. Lo encendieron afuera y se fueron para el norte", dijo aUna hora más tarde un grupo de sujetos, y se llevaron la moto y una computadora. Por el registro de los videos, se puede observar que los ladrones llegan al domicilio alrededor de las 3.30 y sustraen el auto. Luego, una hora más tarde, volvieron por la motocicleta."El barrio está terrible, yo estoy acá hace 2 meses viviendo y me llama la atención el grupo de vecinos que tenemos, todos los días pasa algo. Hace poquito que a una vecina le robaron una camioneta de la misma forma que a nosotros", concluyó el joven asaltado.Dentro de los elementos sustraídos está el auto es un Gol Trend color blanco en buen estado, modelo 2017 patente AB 067 AG, la motos que es una Honda Twister con tanque rojo y bauleras a los costados y arriba.