Fiscalía acusó a Guarino y Colazo de falso testimonio: por qué y cuál es la pena

Sociedad La reacción de los padres de los rugbiers tras el pedido de prisión perpetua

Segundos después de concluir que los ocho imputados son “coautores” del crimen de Fernando Báez Sosa y solicitar la prisión perpetua para todos ellos, el fiscal Juan Manuel Dávila se detuvo en la situación de Juan Pedro Guarino y Tomás Colazo.Ambos formaban parte del grupo de rugbiers que atacó a la víctima en las inmediaciones del boliche Le Brique, en Villa Gesell, aunque no pudo comprobarse su participación en el hecho y declararon hace nueve días en calidad de testigos ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Dolores.“Quedaron inmutados, no se acordaron de nada”, mencionó el funcionario a cargo de los alegatos. “No tengo dudas de que, por una omisión, mintieron, por lo que se va a solicitar que se forme causa por separado por el delito de falso testimonio”, afirmó.Guarino, uno de los rugbiers sobreseídos a las pocas semanas del inicio de la investigación (el otro fue Alejo Milanesi, que se presentó en el juicio pero finalmente no se le tomó declaración), incriminó en su relato a Máximo Thomsen y a Luciano Pertossi. Dijo no haber visto cómo le pegaron a Báez Sosa y negó haber presenciado una discusión adentro o afuera del boliche.Colazo, el denominado rugbier “número 11″, tenía 17 años cuando ocurrió el homicidio y fue investigado durante los primeros días. Aparece en la foto que se sacaron los rugbiers luego de la golpiza y los videos lo muestran en el momento del ataque, aunque sin tener participación.El joven dijo haber visto a Máximo Thomsen y Ciro Pertossi “cerca” de la víctima tras el ataque. Sin embargo, no pudo precisar quién había golpeado a Fernando. Declaró que le puso el brazo en el pecho a Thomsen para detener la golpiza.“Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años, el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente”, menciona el Código Penal de la Nación Argentina en su artículo 275.Y continúa: “Si el falso testimonio se cometiere en una causa criminal, en perjuicio del inculpado, la pena será de uno a diez años de reclusión o prisión”. Es la calificación que recaería sobre Guarino y Colazo en caso de ser encontrados culpables de este delito.“En todos los casos se impondrá al reo, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena”, concluye.-Juan Pedro Guarino tiene 22 años.-Estuvo en el momento del crimen y fue detenido, aunque días después resultó sobreseído por falta de mérito, al igual que Alejo Milanesi.-“Fue una noche rara, no me siento bien”, le escribió a su novia después de las 6 de la mañana del 18 de enero de 2020, cuando Fernando ya había sido asesinado.-En su declaración en el juicio incriminó -fundamentalmente- a Máximo Thomsen y a Luciano Pertossi.-La fiscalía sospecha que incurrió en el delito de falso testimonio.-Tomás Colazo tiene 20 años. Y tenía 17 cuando mataron a Báez Sosa.-Fue conocido como el rugbier “número 11″, porque estuvo en el momento del crimen, pero nunca quedó detenido por falta de pruebas.-En las grabaciones que tiene la Justicia se lo ve en la escena del crimen, pero sin agredir ni a Fernando Báez Sosa ni a sus amigos.-Aparece en la foto que se sacaron los rugbiers luego del asesinato.-La fiscalía sospecha que incurrió en el delito de falso testimonio. Fuente: (Tn)