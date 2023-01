Fiscalía pidió perpetua para todos los rugbiers: "Todos le pegaron a Fernando"

Los fiscales que intervienen en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020 en la localidad de Villa Gesell, pidieron que los ocho acusados de matarlo a golpes sean condenados a prisión perpetua.Tras un alegato de más de tres horas ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de la ciudad de Dolores, los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García consideraron acreditado que Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23) son coautores del delito de "homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso ideal con lesiones".El fiscal Juan Manuel Dávila aseguró hoy en su alegato en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, cometido el 18 de enero de 2020 en la puerta de un boliche de la localidad balnearia de Villa Gesell, que los ocho rugbiers imputados son "coautores" del homicidio porque tuvieron "el co-dominio del hecho, la posibilidad de emprender, proseguir y detener el curso causal del delito".Al respecto, la Fiscalía dio

: "Agredió físicamente a Fernando", dijo el fiscal Juan Manuel Dávila, quien además indicó que tenía lesiones en sus nudillos de mano derecha.También, expresó que Viollaz se interpuso entre Fernando Báez Sosa y los amigos de éste, impidiendo que vayan a socorrer a la víctima y por eso lo calificó de "coautor"."Señores jueces, si Viollaz no hubiese estado en ese sector, no queda duda que pudieron los amigos ir a auxiliarlo a Fernando y evitar que lo maten", interpeló la fiscalía.: también lo consideró coautor del delito de homicidio doblemente agravado. "Le propinó una patada a Fernando", señaló Dávila.: "Le pegó a Fernando patadas cuando estaba en el piso y estaba en el sector donde fue agredido. Fue una patada, ratificó, que hizo que Fernando no se levantara más". También remarcó que manchas hemáticas de Fernando estaban en prendas d de éste acusado, entre ellas las zapatillas asociadas a las patadas. "No quedan dudas de la coautoría", remarcó.: "Participó en calidad de coautor, tuvo posibilidad de emprender y detener el curso del delito". También lo calificó de coautor de homicidio y remarcó que él tenía marcas de ADN de Fernando en sus prendas.: sostuvo la fiscalía que Fernando Báez Sosa tenía en su dedo meñique de la mano derecha, ADN de Blas Cinalli y por eso dio por hecho que "agredió" físicamente a la víctima. Fue "coautor de homicidio", agregó.: "También obró como coautor", añadió. "Casi al unísono es golpeado por Comelli y por Ciro Pertossi, de forma simultánea", sostuvo. Añadió que fue -según un testigo- uno de los que le pegó a Fernando cuando estaba en el piso.: "Era la persona que filmó y estuvo entre ocho y diez segundos al lado de Fernando". "Él le pegó a Fernando", acotó. Recordó que él fue quien envió el mensaje al grupo de rugbiers informando que la víctima "caducó".: También fue coautor del hecho. "Se ve como Thomsen le pega a Fernando", dijo. "Hubo 23 testigos presenciales del hecho, tenemos prueba pericial de Thomsen, como ser la zapatilla" que quedó plasmada en el rostro de Fernando Báez Sosa.