Sanadora espiritual quedó detenida por estafar a un futbolista en 70.000 dólares

Una mujer oriunda de Brasil fue detenida la semana pasada en el Gran Buenos Aires bajo sospecha de haber estafado con mucha plata al goleador de Atlético de Rafaela, Claudio “Taca” Bieler, quien había contratado a la sanadora con la intención de que le sacara de encima la mala racha deportiva. Se presentaba como una "poderosa chamana".



El ex delantero de Newell's Old Boys, Liga Universitaria de Quito, Quilmes, San Martín de Tucumán y Belgrano de Córdoba tuvo un mal año en 2022.



El presente del veterano goleador, nacido en la localidad santafesina de Vera en 1984, no es el mejor de su carrera. La Crema pasó buena parte del torneo peleando el descenso. Y aunque el Taca arrancó bien y llegó a ser uno de los goleadores del torneo, fue pasando el tiempo y la sequía goleadora profundizaba el mal momento.



Los hinchas no lo perdonaron y, el 13 de agosto, vandalizaron su auto en la puerta de su casa tras la derrota como local ante Estudiantes de Buenos Aires por 2-1.



En ese marco, el Taca recurrió a Monique Atanazio, una gitana que, según la denuncia, le fue recomendada por un amigo.



Luego de varios “trabajos”, primero vía llamada de WhatsApp y ante la continuidad de la sequía deportiva, la hechicera encontró el origen: lo material. Es por ello que le pidió que le entregue U$S 70.000 y $300.000 para limpiarlo. Pero nunca regresó el dinero que fue a buscar su novio en un auto de alta gama.



El jugador hizo la denuncia y la investigación recayó en el fiscal rafaelino Guillermo Loyola. El personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) identificó a la mujer y se contactó con la División Antifraude de la Policía Federal para realizar los operativos, que se hicieron en tres domicilios de Capital Federal.



Uno tuvo lugar en el barrio porteño de Retiro, en un departamento sobre Avenida del Libertador al 600, que estaba vacío. Monique y su pareja lo habían alquilado, pero lo habían abandonado hacía unos días. Los efectivos se llevaron de allí un celular, las llaves de un Mercedes Benz, dinero y documentación.



El segundo, fue en Virrey del Pino al 1500, en Belgrano, donde vivían varias personas de la comunidad gitana, a la que pertenecería su pareja, y aunque no se encontró ni a Monique ni a su pareja, sí hallaron documentación que le pertenecería al hombre, identificado como I. E. T.



Finalmente, se presentaron en una casa en de la localidad bonaerense de Martínez, en Arenales al 1500. Ahí encontraron a Monique, la cual quedó detenida y fue trasladada a Rafaela para ser acusada. También incautaron dos BMW, uno con patente de Brasil y otro con una de la Argentina.