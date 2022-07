Hermanos muertos en choque: encarcelan al colectivero tras confirmación de pena

tras la confirmación de la condena de seis años a la que se había arribado en un juicio abreviadoen un tremendo accidente ocurrido en el acceso sur de Paraná conmocionó a la ciudad el domingo 13 de marzo.cualquier tipo de vehículo automotor. Así lo confirmó ael abogado que representa a la familia de las víctimas, Cristian Hermácora. En la oportunidad, el letrado aclaró que “la sentencia avala el acuerdo abreviado que habíamos presentado junto a la Defensa y la Fiscalía”.“Y a partir de este momento, Mangona está siendo trasladado a la Unidad Penal, es decir que la pena se empieza a cumplir a partir de este mismo instante”, remarcó Hermácora al destacar que “la familia prestó su consentimiento para este acuerdo (el juicio abreviado), al que no se hubiese llegado de ninguna manera si la familia de las víctimas no hubiese estado de acuerdo”., la causa se resolvió en tres meses y medio y con esto, de alguna manera, se cierra un ciclo para la familia”, estimó.considerados para la condena fueron “el cruce del semáforo en rojo, la multiplicidad de víctimas fatales porque fueron los dos hermanos y la conducción de un vehículo bajo los efectos de sustancias prohibidas como lo son el alcohol y la cocaína, además de la conducción temeraria”.destacó Hermácora y si bien reconoció la insatisfacción que esto genera en la sociedad, acotó que “así es el sistema penal”. “Si pretendo una pena mucho más alta, debo recorrer un camino procesal muy largo que consiste en la remisión a juicio y luego afrontar el debate, en un juicio por jurado, pero nos iba a insumir muchísimo tiempo y el imputado iba a continuar en libertad”, fundamentó al rescatar que, tras la confirmación de condena a través del juicio abreviado, Mangona ya fue encarcelado.Finalmente, confirmó quecontra Mangona, contra Buses Paraná -la firma que tiene a su cargo la concesión por el servicio de transporte público en Paraná y su área metropolitana- y contra la compañía aseguradora. “Al tener una condena, tanto el hecho como la culpabilidad hacen cosa juzgada en el proceso civil y eso ya no se puede discutir”, acotó al respecto.