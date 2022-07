Hermanos muertos en choque: "La pena satisfactoria tendría que ser de muerte"

Roberto Oscar Mangona acordó una pena de seis años de cárcel por la muerte de los hermanos Jésica y Damián Cancio Bupo. Pero para el sobreviviente de la tragedia vial y el viudo de la víctima,, sentenció ael viudo de Jésica, Gabriel Ávalos. "Pero de las tres posibilidades que nos ofrecían, era la pena que más nos llenaba, sino era estirarlo a 10 o 15 años hasta que se llegue a juicio porque se apela todo lo que se puede y nunca cumple una pena", indicó.Tras la homologación del acuerdo en juicio abreviado -prevista para dentro de 20 días- Ávalos espera que Mangona pase a cumplir la condena en la Unidad Penal (el colectivero, actualmente, goza de prisión domiciliaria).remarcó.

"La pena satisfactoria tendría que ser de muerte"

"No fue un accidente"

Video: Hermanos muertos en choque: "No fue un accidente"

Video: Hermanos muertos en choque: "La pena nunca será satisfactoria"

En la oportunidad, cuestionó que los seis años de pena fueron "una burla". "No es una pena para un asesino", sentenció y fundamentó: "Salís drogado y borracho y matás a dos personas y te dan seis años, siendo que un ladrón va ocho o diez años adentro, lo mismo un violador, 10 o 15 años".Por su parte, Sebastián Zárate, el sobreviviente a la tragedia vial, también coincidió con respecto a la baja cantidad de años de condena. "Hay dos personas que ya no están con nosotros", justificó.no era alguien que no sabía lo que hacía"."Si tomaste, no tenés que salir a manejar, con exceso de velocidad y sin respetar los semáforos", apuntó y reveló que el colectivo, el mismo día de la tragedia, "en dos semáforos anteriores también casi provocaba un accidente". "Y suponiendo que no se cruzaba el auto en el que iba nuestra familia, si con esa misma cabeza iba, cargaba pasajeros y volvía, qué hubiera sido. No serían dos víctimas, sino 15 o 20", analizó., remarcó el viudo.Tras la homologación de la sentencia, finaliza la parte penal y la familia iniciará lacontra Buses Paraná, la firma que tiene a su cargo la concesión por el servicio de transporte público en Paraná y su área metropolitana. "Y ahí vamos a ir con todo contra la empresa, que es la verdadera responsable de esto", explicó Ávalos al justificar: "Porque así como nos pasó a nosotros, seguirá pasando si alguien no toma cartas en el asunto".