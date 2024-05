Una fuga de amoníaco generó alarma en Concepción del Uruguay: fue controlado

Foto: Imagen de la planta que sufrió la fuga de amoníaco Crédito: 03442

Un incidente ocurrido este jueves por la noche en la Planta Frigorífica Tres Arroyos, generó la activación del protocolo de emergencia con personal especializado y todo fue afortunadamente controlado en minutos.



El incidente se produjo cuando hubo una fuga de amoniaco en planta y rápidamente se activó el sistema de alarmas de evacuación, mientras el personal capacitado se abocó a la solución del problema.



03442 dialogó con la empresa, desde donde llevaron tranquilidad, ya que la situación ya estaba bajo control y no fue necesario pedir el apoyo al Cuerpo de Bomberos Voluntarios.



Respecto a lo trascendido sobre un empleado afectado, explicaron que fue asistido por el servicio médico de la planta y derivado al hospital Urquiza para un mayor control, pewro no tenían parte médico oficial.



El incidente generó preocupación en el barrio, ya que vecinos percibieron el olor del amoníaco, pero no paso a mayores.