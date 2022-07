Hermanos muertos en choque: detalle de las pruebas que condenaron al colectivero

Seis años de prisión

Disculpas

Las evidencias

1-El informe de la Dirección de Accidentología Vial

2-Testigos del choque:

3-Análisis de consumo

La muerte de los hermanosAproximadamente, a las 6 de esa despejada mañana, el auto Renault Megane en el que se trasladaban, fue impactado en intersección semaforizada de Avenida de las Américas y Lisandro de la Torre, por un colectivo de la empresa Ersa (Línea 6), al mando del chofer Roberto Oscar Mangona,Tras una investigación, Mangona fue procesado por el delito de “”.Este lunes, el hecho llegó a los tribunales con una audiencia de juicio abreviado en la que la defensa del chofer, junto al abogado querellante y el fiscal,Por otra parte, se extendió la prisión preventiva domiciliaria de Mangona y continuará con esa modalidad, hasta el 25 de julio, cuando se conocerá la sentencia, pudo confirmar Elonce.En el final de la audiencia, el chofer pudo decir unas palabras y solamente,El fiscal, Mariano Budasoff, precisó a Elonce que “hemos reunido un, por lo que creemos que Mangona será condenado”. Al respecto,A continuación, se enumerarán,El informe Técnico Pericial de la Dirección de Accidentología Vial “es contundente en cuanto a sus conclusiones, mostrando la grave violación los deberes de cuidado por parte de Mangona”. En el mismo, se detalla:-Con el análisis de las videofilmaciones de dos cámaras de una empresa ubicada en la zona del choque, se puede establecer que el-Además,“habría atravesado la intersección con la luz roja frente a su línea de marcha”., 19,90 metros antes del impacto contra el automóvil (920 milésimas de segundos antes – casi un segundo)., indica que 450 metros antes del lugar del impacto (Américas y De la Torre), el vehículo se desplazaba a una velocidad de 79 km/h.Entre las, se amplían consideraciones sobre los detalles del fatal choque que terminó con la vida de los hermanos Cancio Bupo. Al respecto, se menciona que “”.En tanto, lasubicada en la zona del choque, “, haciendo caso omiso a la luz roja del semáforo”, indica el informe al que accedió Elonce.Entre los testigos mencionados por el fiscal que fueron entrevistados, se destacan algunas personas que estuvieron en el lugar del choque, o vieron al colectivo minutos antes.. Pudo ver que el Renault de los hermanos “, ve el colectivo que circulaba a gran velocidad por la calle principal, desde su lado izquierdo”, declaró el joven y agregó que “el conductor del, y (el colectivo) lo atropelló”.y regresaba por Avenida de las Américas, con el volumen de la música alto para no dormirse.. Luego vio el colectivo detenido, perdiendo agua y largando humo. Aseguró que el chofer nunca se bajó de la unidad. Fue a ayudar a las víctimas y observó que estaban muy mal, y la chica ya fallecida.hacia la clínica de Libertador San Martín por una lesión y para un control de su pareja. A raíz de que esa noche era la Fiesta de Disfraces en Paraná, deciden salir más temprano para llegar a horario.En Avenida de las Américas y Newbery vio avanzar el colectivo a alta velocidad, que lo pasa y sigue. Por tal motivo, por prudencia disminuyó la marcha y unos instantes después vio humo y más adelante, se encontró con el choque. “Llamó al 911 y recordó que había un automovilista desde la calle recriminando al chofer por lo sucedido.. Trabajaba ayudando en los trabajos de filmación de Jésica en fiestas y eventos. Esa noche y madrugada habían estado en el cumpleaños y regresaban en el auto conducido por Damián.“Nosotros lo esperamos en el auto,. Ni siquiera me acuerdo cuando cruzamos el portón de ingreso al Predio”, contó.Así describió Sebastián Zárate la laguna entre el momento en que estaban por irse del salón ubicado cerca del lugar del accidente, y, señaló el fiscal en su informe. En el escrito, detalló los diferentes análisis y pruebas practicadas a Mangona, a saber:de los Laboratorios Regionales de Investigación Forense del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos, de fecha 6/04/2022, acredita que al imputado se le detectó,, miembro del Depto. Médico Forense del STJ, concluyó que al momento del hecho, remitido por la Div. Química Forense y Toxicología de la P.E.R., junto al acta de toma de las muestras,: cocaína, ecgonina metil-éster norcocaína (cocaína metabilizada), cocaetileno (metabolito producto de la interacción metabólica del etanol y la cocaína) y evamisol (fármaco frecuentemente utilizado como elemento de corte y/o estiramiento de la cocaína).Finalmente, para fundamentar la calificación del hecho como “”; el fiscal remarcó en el informe al que accedió