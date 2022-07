Hermanos muertos en choque: sobreviviente clamó por “responsabilidad al manejar”

Video: Hermanos muertos en choque: "Seguimos por lo que quedó de la familia"

Roberto Oscar Mangona acordó una pena de seis años de cárcel por la muerte de los hermanos Jésica y Damián Cancio Bupo., lamentó ael sobreviviente a la tragedia vial y cuestionó el monto de pena que acordó el colectivero.“Cuando llegás a la felicidad plena, hay algo que te tumba y busco una excusa, como ir al baño,. Así definió su día a día el sobreviviente a la tragedia vial en la que perdieron la vida los hermanos Cancio Bupo.En la oportunidad, el joven clamó por mayor responsabilidad al volante:y que alguien se haga cargo de lo que pasó”. “Siempre hay una excusa, porque no hay alumbrado público, la niebla… y siempre tenemos algo para culpar, pero nadie dice `yo me pasé en rojo´”, cuestionó el sobreviviente al apuntar a la forma en la que se conduce en la capital entrerriana:Así también coincidió el viudo de Jésica, Gabriel Ávalos.. Estas son las consecuencias”, remarcó., sintetizó.“Todos tenemos que tener más conciencia y ver las consecuencias de nuestros actos porque todos decimos, `me cruzo en rojo, no pasa nada´, pero y si pasa porque justo se cruza una persona”, se preguntó.y ahora tenemos que volver a empezar”, lamentó y contó: “Con Jésica teníamos remises y estábamos juntando para renovar las unidades, pero ahora no puedo vender los autos porque está todo a nombre de ella, y tengo que esperar a que salga la sucesión”.En relación a la vida laboral, Zárate refirió que un equipo de colaboradores -a forma de “gauchada”- se está ocupando de los compromisos asumidos que tenían los hermanos Cancio Bupo en la filmación de eventos sociales; y anticipó que es muy probable que la firma se disuelva.. “Por semana se nos van casi diez mil pesos en psicólogo porque lo tenemos que pagar de nuestro bolsillo. Porque, reprochó Ávalos., se animó el viudo.