Una explosión y versiones cruzadas tras el incendio en Club Ciclón de Ayacucho

Mientras se aguardan los resultados de las pericias a cargo de Bomberos Zapadores para determinar las circunstancias que iniciaron el incendio registrado en las instalaciones del club Ciclón de Ayacucho, hubo versiones cruzadas entre los integrantes de la comisión directiva y quienes tenían a su cargo la concesión del servicio de cantina.el presidente de la entidad deportiva, Dardo Pernicone. El dirigente confirmó que está vencida la concesión del servicio de cantina y, de acuerdo a lo que señaló, tenían dos o tres ofrecimientos para renovarla.Para Pernicone, “es raro que el ultimo día” en el que los responsables de la cantina debían hacer entrega de la llave del club, se produzca un incendio. “Los vecinos escucharon una explosión y eso es lo único que sabemos”, contó.Por su parte, Edgardo -el concesionario de la cantina- lamentó las pérdidas ocasionadas por el fuego. “No sirve nada de lo que hay en la cocina y perdí un freezer, exhibidoras y heladeras”.“El fuego se originó en un mueble en el que no hay enchufes, nada; solo un televisor que estaba sobre el mueble y encendido”, remarcó.En la oportunidad, Liliana -encargada de la cantina- cuestionó la designación de las autoridades de la comisión directiva, que se realizó hace dos meses atrás. “Según las reglas del club, para presidir una comisión, la persona tiene que haber sido socia por al menos dos años de antigüedad y los que se presentaron el día de la asamblea solo venían a comer”, apuntó.“Hace ocho años que mantenemos el club, el que recibimos devastado. Y no es que queremos adueñarnos del club, pero no podemos permitir que alguien de afuera pretenda tomar posesión si nunca se preocuparon”, coincidieron Edgardo y Liliana; ellos hace ocho años que tienen a su cargo el servicio de cantina en el Ciclón de Ayacucho.