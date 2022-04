Quemó a su ex con aceite e intentó matarla: “La mujer lo denunció muchas veces”

Las denuncias previas

La situación del acusado

Sobre el hecho

Una mujer sufrió una violenta situación en la localidad de Viale al ser atacada por su ex pareja quien le arrojó aceite hirviendo en el rostro, le rompió el celular con una maza y le quebró sus anteojos.Román, con la que tienen un hijo en común de 5 años, para recibir el dinero de la cuota alimentaria y fue ahí cuando el sujeto la agredió e intentó matarla.Según informaron desde la policía de Viale,Al respecto, el jefe de la Comisaría de Viale, Javier Díaz, manifestó aque “ la joven anteriormente había realizado diversas denuncias contra su ex pareja, había medidas cautelares y sobre el hombre pesaba una restricción de acercamiento”.Según detalló el comisario, Metz había renovado las denuncias en contra de su ex pareja y en este momento e”. Además, detalló que “las diversas denuncias y exposiciones judiciales, fueron realizadas en el Jugado de Paz, a cargo de la jueza Ayelén Braco”.En este sentido, Díaz dio cuenta que “la joven había manifestado en diversas oportunidades que su ex pareja incumplía con las medidas judiciales dispuestas”.Además, detalló que la víctima no contaba con un sistema de botón antipánico y explicó que “en Viale el sistema de botón antipánico se maneja a través de un oficio judicial de la jueza de Paz que dispone el otorgamiento del mismo y se lo vincula directamente al 911 de Paraná”La ex pareja de Metz, se encuentra detenido, "este lunes se realizó un acta de procedimiento en el lugar del hecho, se tomó intervención y se aguarda saber en qué situación va quedar el joven", dijo Díaz.Asimismo, Díaz detalló que “el hombre fue citado por el fiscal de género, a cargo del doctor Zoff y tiene que nombrar un abogado defensor”.El violento hecho ocurrió en la mañana de lunes, cuando la víctima, Priscila Metz de 25 años, fue hasta la casa de su ex pareja, Román, con la que tienen un hijo en común de 5 años, para recibir el dinero de la cuota alimentaria.“La ex pareja le pidió a mi hermana que vaya a su casa para buscar el dinero por el niño”, reveló la hermana de Priscila, Yanina Metz, a Elonce al resaltar que cada vez que el hombre le entregaba el dinero su hermana debía firmar un recibo.Según detalló Metz, su hermana accedió a entrar a la casa de su ex pareja para firmar el recibo y fue ahí cuando el sujeto la agredió: “De repente le tiró aceite hirviendo y le quemó el rostro. Además, cuando mi hermana se cae al piso, él aprovechó le rompió los anteojos y le reventó el celular con una maza”.