Citó a su ex, la quemó con aceite y advirtió: “tendría que haberla matado”

“No es la primera vez que pasa”

Una mujer sufrió una violenta situación en la localidad de Viale al ser atacada por su ex pareja quien le arrojó aceite hirviendo en el rostro, le rompió el celular con una maza y le quebró sus anteojos., fue hasta la casa de su ex pareja, Román, con la que tienen un hijo en común de 5 años, para recibir el dinero de la cuota alimentaria.“La ex pareja le pidió a mi hermana que vaya a su casa para buscar el dinero por el niño”, reveló la hermana de Priscila, Yanina Metz, aal resaltar que cada vez que el hombre le entregaba el dinero su hermana debía firmar un recibo.Según detalló Metz, su hermana accedió a entrar a la casa de su ex pareja para firmar el recibo y fue ahí cuando el sujeto la agredió: “. Además, cuando mi hermana se cae al piso, él aprovechó le rompió los anteojos y le reventó el celular con una maza”.Como pudo la mujer habría intentado pararse y escapar de esa violenta situación sin poder conseguirlo. “”, dijo Metz al relatar que horas después el sujeto le confesó a su padre que “La víctima fue rápidamente derivada al hospital, donde se constató que tenía quemaduras de tercer grado en el rostro y en este momento está internada. “Tiene acompañamiento psicológico y esta monitoreada permanentemente”; aseguró la hermana, al resaltar que “la acompañan mis padres y toda la familia”.y lo peor de todo es que mi sobrino estaba jugando en el patio”, aseguró su hermana.Metz aseguró que su hermana sufre violencia de género desde hace un tiempo y ya ha realizado varias denuncias contra su ex pareja.“Priscila no puede salir sola, porque él la persigue, siempre la tiene que acompañar mi hermano”, dijo y aseguró que “e, y hoy ocurre esta tragedia”.Al finalizar, Metz, señaló que realizaron la denuncia en la comisaría correspondiente y en este momento están esperando que tomen intervención la justicia.