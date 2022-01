Liberan detenidos por incidentes en Comisaria de Victoria: “Solo tiramos huevo”

Policiales Incidentes y detenidos tras protesta por joven hallado muerto en Comisaría

Familiares de Leonado Quintana, el joven hallado muerto en una de las celdas de la Jefatura Departamental de Victoria, encabezaron una protesta frente a la sede policial, ubicado en pleno centro de la ciudad, que terminó con cuatro detenidos, policías y manifestantes heridos, y patrulleros dañados. Los incidentes sucedieron este lunes por la mañana y por la tarde fueron liberados las personas detenidas., indicó que “nosotros fuimos a pedir justicia por Leonardo”. Según comentó el hombre: “mi sobrino el día del fallecimiento declaró a las 11:40 y a las 12:20 apareció muerto. La celda tiene tres cámaras, y en los videos se ve como él hacia señas para que lo ayuden, ocho veces. Los policías en una hora nunca miraron las cámaras. A nosotros nos mostraron el video de dos puntos y falta el tercero”.“Nosotros tenemos dudas de la muerte de mi sobrino. Por empezar, la policía dio a conocer la noticia en los medios y a los familiares nunca nos avisaron”, dijo. Seguidamente explicó que “cuando nos enteramos que estaba preso, mi hermana fue a la comisaria para verlo y le dijeron que las visitas eran a partir de las 15. Llegó a su casa y en la televisión anunciaban la muerte de un interno. Nos fuimos rápidamente y cuando llegamos, el cuerpo de mi sobrino estaba en una bolsa, la abrieron para que lo reconozcamos y enseguida la cerraron. No pudimos ver nada más”.Al respecto, señaló que en la comisaria “nunca se hizo presente un fiscal. Mi sobrino ese día la llamó a la novia para que lleve una gaseosa y unos cigarrillos. Pero, además, tenía un compañero de celda que tenía arresto por tres días y lo largaron a las 10 horas. Leonardo le pidió que nos avisen que estaba preso y el muchacho se acercó a nuestra casa para contarnos. Así nos enteramos, la policía nunca nos avisó nada”.El hombre señaló que, tras los incidentes, se registraron siete personas heridas: “dos mujeres, una embarazada y un hombre con balas de gomas, un muchacho sufrió quebradura en una de sus piernas. Las personas que estaba detenidas, ya fueron liberadas”.El tío del fallecido, pidió que la causa “la tome otra jefatura, porque en la de acá todo es confuso. Mi sobrino era la primera vez que estaba detenido y lo arrastraron por robar un auto y él no sabía manejar. No tenía pedido de captura ni de detención, ellos armaron la causa”, finalizó.