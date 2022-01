Incidentes y detenidos tras protesta por joven hallado muerto en Comisaría

Policiales Hallaron sin vida en la celda a joven que estaba detenido por el robo de un auto

El círculo íntimo de Leonardo Quintana, de 22 años, quien había sido acusado de hurto de un auto, y hallado sin vida en la celda de la Jefatura de Policía de Victoria, denuncia que el joven fue asesinado en la sede policial y dice tener pruebas.En ese marco, salieron a exigir que la fiscalía investigue con seriedad, y advirtieron que "no es el primer muerto que hay en un calabozo".Rosaura, tía del joven fallecido, aseguró que ellos “pudieron ver las cámaras de seguridad y están convencidos que se trató de un homicidio".En ese sentido, la mujer recordó que Quintana había sido detenido el pasado martes 18 de enero en la capital entrerriana, cuando se encontraba con su pareja, también de 22 años; por estar sospechado del robo de un automóvil. Tras su detención, fue trasladado a Victoria."A él lo detiene Investigaciones. El auto no aparece, él no tiene plata, ni nada. No hay pruebas de por qué lo detuvieron. Y a la chica la soltaron sin siquiera tomarle declaración", dijo la mujer."Nosotros creemos que lo mataron. Ya había mensajes en las redes sociales que a él lo querían muerto porque el auto era de un penitenciario. Había amenazas concretas. Tenemos pruebas y las vamos a presentar", señaló la tía del joven.