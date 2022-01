Hallaron sin vida en la celda a joven que estaba detenido por el robo de un auto

Policiales Robó un auto en Victoria y lo detuvieron en Paraná donde lo habría vendido

El robo y la detención



En el mediodía de este viernes, personal que se encontraba haciendo guardia en la Jefatura Departamental Victoria, al momento de llevarle el almuerzo a uno de los detenidos, lo encuentra sin vida dentro de la celda.Se trata de un joven de 22 años, que había sido detenido el pasado martes por la noche en la ciudad de Paraná, por el robo de un automóvil en Victoria. De acuerdo a lo informado, se habría quitado la vida utilizando un trozo de frazada que ató a la ventana de la puerta de la celda. El médico policial constató su deceso.En el lugar se hizo presente el Fiscal en turno, Dr. Guaita, el médico policial y personal del gabinete de la División Criminalística quienes realizaron las pericias de rigor. El cuerpo fue trasladado a la morgue de Oro Verde para su correspondiente autopsia.Vale recordar que el rodado sustraído fue un Ford Focus, 5 puertas, color dorado, y ocurrió en el barrio 56 Viviendas de las Siete Colinas. El dueño del vehículo contó que lo había dejado en horas de la siesta debajo de un árbol, sin medidas de seguridad y con las llaves colocadas, y luego a las 17:00, el rodado ya no se encontraba.En la investigación, y según los registros de cámaras de seguridad, se pudo establecer que el joven había llegado hasta la ciudad de Paraná donde fue aprehendido.Al momento de la detención, se encontraba en compañía de su pareja y desde la policía informaron que existía una orden de restricción de acercamiento por una denuncia de violencia de género de la joven, la cual claramente no estaba siendo cumplida.La policía sospecha que el auto fue vendido en la capital entrerriana, pero hasta el momento no ha sido localizado.