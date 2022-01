Video de una cámara ayudó a esclarecer robo de $500 mil en local de Paraná

Video del momento del ingreso de los delincuentes al comercio

Dos sujetos asaltaron en la tarde del sábado, un local comercial de la capital entrerriana y se llevaron una importante suma de dinero en efectivo. Los asaltantes, habrían amenazado a las empleadas y accedieron al dinero que había en la caja fuerte.Con el avance de la investigación, se pudo establecer que los delincuentes, habrían recibido el dato sobre la presencia del dinero en el local. Tras analizar las cámaras de seguridad, se detectaron ciertos indicios que hicieron recaer las sospechas sobre las empleadas del comercio.A raíz de los datos obtenidos, la Fiscalía autorizó el allanamiento en la vivienda de una de las empleadas, situada en la zona de Francia y Circunvalación, de Paraná. En el mismo lugar, se logró secuestrar parte del dinero sustraído, y de esta manera, se confirmó la participación de la joven.Luego se llevó a cabo otro allanamiento en una vivienda de barrio Paraná XX, donde se detuvo a uno de los sujetos sospechados y se encontró otra parte del dinero robado en el local comercial, confirmó la División Robos y Hurtos.Al respecto, el subdirector de Investigaciones, comisario Ángel Palacios, expresó aque “en la investigación surgió que la empleada y su novio planearon el robo, pero contrataron a otras dos personas para concretarlo”.accedió al video de una cámara de seguridad que está colocada dentro del local. En las imágenes se puede ver el momento en que una de las empleadas, con mucha tranquilidad, abre la puerta para que ingresen dos jóvenes.Luego, los delincuentes caminan por todo el comercio, de un lado hacia otro, y después se van al fondo.En ese sentido, el sudirector Palacios comentó que el video aportó datos esclarecedores, ya que “se ve a la empleada muy tranquila, se ven gestos de ella hacia los asaltantes que no concuerdan con la situación, según nuestra experiencia”.Explicó que, además, “las empleadas pensaban que las cámaras no funcionaban” pero “quedó todo grabado. Se ve mucha tranquilidad en el accionar. Se confiaron en que las cámaras no andaban”.El caso está en manos de la Justicia. Los delincuentes “son oriundos de La Plata. Uno de los sujetos que ingresó al local tiene antecedentes policiales”.