Otorgan 90 días de prisión al detenido por crimen en Concepción del Uruguay

En la noche del miércoles, un joven de 22 años perdió la vida al recibir varios disparos de arma de fuego. El hecho de sangre, ocurrió en la ciudad de Concepción del Uruguay.Se supo que Catriel Monzón, se encontraba sentado en la vereda cuando de forma repentina se hacen presentes tres sujetos en dos motovehiculos. Uno de ellos desciende e increpa a Monzón, para luego efectuarle varios disparos de arma de fuego, y darse a la fuga rápidamente.Durante la jornada de este jueves, un joven de 19 años se presentó de manera voluntaria en la Jefatura Departamental Uruguay. Desde la policía ya habían ordenado su detención, ya que había sido sindicado como el autor de los disparos de arma de fuego.En horas del mediodía de este 26 de noviembre, se realizó la audiencia frente al Juez de Garantías Gustavo Díaz para tratar la situación procesal del único detenido como sospechoso de la muerte de Catriel Monzón, un joven de 22 años padre de dos niños. Se trata de Fernando Leonel Melgares, de 19 años de edad, quien está imputado provisoriamente del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego (arts. 79 y 41 bis del Código Penal) en calidad de autor (art. 45 CP), cuya pena se establece entre 8 y 25 años de prisión.En el debate, la fiscal Albertina Chichi mencionó las diferentes pruebas testimoniales que obran hasta el momento en el legajo fiscal, de los cuales al menos cuatro de ellos pertenecen a adolescentes que declararon a través e Cámara Gesell. En sus relatos, algunos escucharon los disparos, otros vieron el ataque por sí mismo, o fueron quienes asistieron a Catriel Monzón en el momento que corrió a pedir ayuda, hecho acontecido el pasado 24 de noviembre en el barrio La Quilmes de ciudad.En su mayoría, señalaron a Melgares como único autor de los disparos efectuados contra Monzón, quienes además lo vieron descender de una mota negra de 110 cilindradas, y a corta distancia dispararle al menos tres veces. Las balas impactaron en el cuerpo de Monzón, y una de ellas fue directo a su corazón, con lo cual produjo su muerte- según la autopsia efectuada por el médico forense- momentos en los cuales era trasladado al hospital local en una camioneta particular.En consecuencia, la fiscal solicitó al Juez de Garantías Gustavo Díaz la prisión preventiva por el término de 90 días por encontrarse presentes los riesgos procesales de entorpecimiento de la causa y el peligro de fuga. En relación al primero, fundamentó que aún restan cumplir las testimoniales de la madre de la víctima, los vecinos que trasladaron a Monzón, y algunos menores de edad que lo harán en Cámara Gesell la próxima semana, y es su deber preservar a los mismos hasta la instancia de realización del juicio oral; por otro lado, destacó que restan otras diligencias para recabar más pruebas y sostener la acusación. Otro de los puntos evaluados, fue que el imputado hizo desaparecer la ropa y el arma de fuego, con lo cual hay un claro indicio de entorpecimiento de la investigación.En cuanto al peligro de fuga, señaló que Melgares huyó del lugar donde se produjo el ataque, y que durante los allanamientos no pudo ser encontrado por las fuerzas policiales que lo buscaban por orden judicial, pudiendo ser localizado al día siguiente del hecho. A esto se suma su antecedente penal en una causa en trámite- cuando Melgares era adolescente menor de edad- relacionada a una tentativa de homicidio, la cual no pudo ser elevada a juicio dado que no asistió a las diferentes instancias convocadas por el Equipo Técnico Interdisciplinario del Juzgado de Familia y Penal de Niños y Adolescentes de ciudad de nuestra ciudad.La defensa del imputado- quien estuvo presente en la sala de audiencias- estuvo a cargo del abogado Jair Gay, quien se opuso al pedido de la fiscal ya que según su análisis no se acredita correctamente el peligro de fuga. En su alegato, indicó que Melgares se presentó voluntariamente a la policía una vez que se anotició de los dos allanamientos que se estaban desarrollando, como así también el pedido de detención que recaía sobre su persona. En este sentido, ofreció el cumplimiento de la prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria, con tobillera electrónica y bajo el cuidado de su hermana, pedido al cual se opuso contundentemente la fiscal en resguardo de los testigos de la causa, sobre todo cuando a se trata de niños, niñas y adolescentes.Finalmente, el juez entendió que los fundamentos utilizados por la fiscal, sumado a la cantidad de testigos presenciales del hecho que faltan declarar, y las primeras pruebas que surgen de la investigación que indicarían a Melgares como autor del homicidio, eran suficientes para disponer de la prisión preventiva en los términos solicitados. De esta forma, Fernando Melgares deberá permanecer en Comisaría Primera- al menos los primeros 30 días- para luego cumplimentar el período en alguna unidad carcelaria de la provincia, publicó el medio