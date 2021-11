Le hackearon sus redes sociales e intentaron estafar a sus contactos

Un intento de estafa por redes sociales se registró este miércoles en Paraná. Una joven denunció que le hackearon sus redes sociales y publicaron en sus estados que vendía dólares.“Realicé la denuncia porque mis contactos me alertaron que en mis redes sociales se había publicado una venta de dólares. Cuando quise entrar a mi cuenta para chequear de que se trataba, no podía ingresar, me habían cambiado las contraseñas”, expresó a Elonce TV Daniela, damnificada.Según relató: “Cuando quise reestablecer las claves, las notificaciones se envían a un correo desconocido, que yo nunca había puesto”, contó. En seguida agregó que “eso sucede cuando se vinculas las redes sociales a los emails y uno tiene acceso más rápido”.La joven intentó reestablecer sus cuentas, pero se acercó a la División de Delitos Económicos para “realizar la denuncia por las dudas haya alguna víctima con mis datos personales”. Hasta el momento no se conocen damnificados.Daniela comentó que “mientras estaba rastreando mis cuentas, me apareció un IP de Venezuela, estimamos que no son de acá los estafadores”.Por su parte, Javier Martínez de la División Delitos Económicos, indicó que “lamentablemente tenemos muchas denuncias de este tipo”. En ese sentido, remarcó que ante un caso así, es necesario comunicar lo que está sucediendo a los contactos para evitar la estafa.El comisario señaló la importancia de “revalidar las claves de las redes sociales para que no sean hackeadas. A la vez de judicializar el caso para tener un respaldo policial”.