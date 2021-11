Dieron el alta a joven violada: “tiene shock postraumático y aún no habla”

El terrible caso

La abogada Mariela Moreira, representante de la víctima, contó que “lo que más nos preocupaba era el estado de salud, pero gracias a Dios, ya tiene el alta y está en su casa junto a su madre y sus dos hijitos., lamentablemente. Ella, se maneja con señas. Estas personas le han hecho mal físico y psicológico. Gracias a Dios, en algún momento, va a poder hablar y va a poder hacer Justicia”, contó.Desde el domingo 17 de octubre, N.A. estuvo internada en terapia intensiva en el Hospital Delicia Concepción Masvernat, a donde llegó "al borde de la muerte", según contó su hermana.Mientras continúan las pesquisas y se espera la declaración de la víctima, la investigación,. Según puntualizó la hermana de la víctima, la joven tenía contacto con frecuencia con los papás de su ex pareja y padre de sus dos hijos de 2 años y 7 meses, quien se encuentra preso, sobre todo, por los niños.“Por pedido del equipo de psicólogos que la atienden, estamos esperando su evolución,, porque el contexto familiar va a contribuir para que pueda manifestarse”, explicó la letrada.Por otra parte, la abogada sostuvo que “hubo una tentativa de femicidio porque ey agregó que “por más que no haya personas detenidas, hay responsables de llevarla a ese límite de estado de salud”, señaló.“Lamentablemente, tuvieron que hacerse oír los familiares de N.A. para el cambio de Fiscalía y ahora sí,. Hay daño físico, psicológico y otros daños que están a la vista de todos”, remarcó Moreira.“Ella, se está recuperando y va a poder hablar, pero ¿cuántas mujeres no han tenido esa posibilidad y han sido silenciadas?”, se preguntó la abogada y sostuvo que “los resortes de la Justica tendrían que funcionar solos para que sea oída la voz de la víctima”, reflexionó.