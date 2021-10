Joven violada: fiscal habló de la investigación y espera que declare la víctima

Denuncia y manifestación

Un aberrante hecho se ventiló esta semana, en Concordiaen el Hospital Delicia Concepción Masvernat, desde el domingo pasado cuando fue llevada al nosocomio, "al borde de la muerte", según contó su hermana. La denuncia fue realizada en la Comisaría 2 de Concordia.de la víctima, quien acusó al ex suegro de N.E.A, como el autor del ataque.. Alrededor de 60 personas se manifestaron frente a los Tribunales de Concordia, pidiendo justicia por la joven de 22 años que se encuentra internada.En tanto, el fiscal José Arias, dialogó cony sostuvo que el acusado, se presentó en Fiscalía y designó defensor.“La Fiscalía atendió desde el principio la causa y se ocupó de recabar los elementos objetivos de prueba, con el levantamiento de rastros y elementos que puedan posibilitar la reconstrucción del hecho.con lo que se ha recabado hasta el momento”, dijo Arias y agregó que “reconstruir con cierto grado de certeza, que el hecho existió y que hay una persona responsable”, sostuvo.“En este caso, las evidencias aún no reúnen esas condiciones para tener ese grado de convencimiento, con lo cual, no podemos tomar esa determinación”, dijo Arias a Elonce y sostuvo que “más aún, cuando la víctima no ha podido expresarse por el cuadro de salud que tiene”, resaltó.Al respecto, el representante del Ministerio Público Fiscal, sostuvo que “se está tratando de asegurar la prueba contextual, para que cuando llegue esa declaración de la víctima (que ojalá sea cuanto antes y que ojalá llegue porque su salud está en una situación crítica), podamos corroborar las evidencias y revisar las diferentes hipótesis que se manejan en el caso”, afirmó Arias.“En este momento,y agregó que dichas medidas “tampoco tendrían mucha necesidad de ser, porquey están a Derecho, por lo que no se puede advertir un riesgo de fuga o de entorpecimiento de la causa”, remarcó.En referencia al avance de la investigación y las características del grave hecho denunciado, Arias aclaró que “aún no se puede establecer cuándo comenzó el hecho y cuándo habría finalizado, dónde se realizó, si fue consentido o no, etc.”, sostuvo el fiscal y agregó que solamente, “hay dichos de personas que tampoco estuvieron presentes o que fueron testigos de determinados actos”, explicó Arias.“Falta la declaración de la víctima que está inconsciente por su estado de salud y”, mencionó el fiscal a Elonce y ejemplificó: “. Hay cosas graves que se dicen, pero no se condicen con la evidencia y hasta tanto, esas cosas no sean esclarecidas, no se van a tomar medidas”, dijo el fiscal.“Entiendo la preocupación de la familia que maneja la hipótesis más grave sobre el hecho, pero a eso,”, sostuvo el fiscal José Arias.Sobre las pericias que se realizan, el fiscal afirmó que “hemos asegurado el supuesto lugar del hecho, se han levantado muestras para realizar pericias genéticas, se han realizado examinaciones médicas sobre la víctima y otras pruebas”, recordó a, resumió Arias.“Estamos trabajando en la reconstrucción de las últimas horas, antes que la joven sea vista en esa casa y no es una tarea sencilla, porque el círculo de testigos o personas, no está ubicada en tiempo y espacio, dicen una cosa y después cambian. Es decir,”, ratificó el fiscal y reiteró que “estamos esperando el relato de la chica cuando mejore y ojalá que así sea, porque. Esa es mi responsabilidad”, sostuvo.