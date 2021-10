Alertan por nueva modalidad de estafa con el pedido de grúa: exigían $20.000

Las estafas telefónicas continúan a la orden del día. A través de una nueva modalidad, los embaucadores invocaron a servicios de grúas y traslado de vehículos para obtener una transferencia de dinero que, afortunadamente, en esta oportunidad no se concretó.



En las últimas horas, una jubilada de 85 años de Villa Aranguren recibió una serie de llamadas telefónicas por parte de un supuesto familiar que viajaba desde Buenos Aires hacia esa localidad del departamento Nogoyá y, según le decían en la comunicación, había sufrido un desperfecto mecánico, por lo que le solicitaba la ayuda económica para poder abonar el servicio de grúa en la ruta.



De acuerdo a los datos a los accedió Elonce, la mujer, aturdida por la situación, le pasó el teléfono a su cuidadora. Fue así como este pariente en principio, solicitó comunicarse con el titular de la línea telefónica, a lo cual le explicaron que el dueño de casa había fallecido recientemente a causa del Covid-19.



Del otro lado del teléfono, esta persona decía no tener conocimiento de esa pérdida y le explicaba a la cuidadora que viajaba a Entre Ríos para la compra de un vehículo, que iba en compañía de su mecánico de confianza y que iba a aprovechar la oportunidad para pasar a saludarlas, pero que había tenido un desperfecto con el auto. El estafador le solicitaba que se comunique con la aseguradora para acordar la transferencia de una suma de dinero debido a que, por estar fuera del rango de cobertura, debía abonar un monto extra.



Ambas mujeres creyeron en el relato y solicitaron asistencia a familiares de Paraná para poder hacer la trasferencia que el presunto pariente les requería; es que incluso hasta se había comunicado con ellas la supuesta operadora de la aseguradora, la que les había solicitado, en principio, 30.000 pesos y después, 20.000 pesos. De acuerdo al ardid, tenían que depositar esa suma para asegurar el traslado rápido del familiar que se encontraba en algún punto de una ruta provincial, en una zona rural.



“Todo parecía muy creíble, nos llamaban por nuestros nombres y nos decían que era el tío que venía en camino”, aseguró a Elonce la cuidadora de la jubilada.



Tras ser alertada por los familiares de la capital entrerriana, analizaron la situación y así se percataron que se trataba de la vieja modalidad de estafa conocida como “cuento del tío”.



Se reiteran las recomendaciones para evitar ser víctimas de estafas telefónicas



-Ante una comunicación telefónica de ese tipo, lo esencial es guardar la calma.



-Es recomendable cortar la comunicación inmediatamente.



-Nunca decir nombres o aportar otra información sobre el grupo familiar que pueda ser utilizada por los estafadores.



- Siempre desconfíe si le solicitan dinero o algún tipo de depósito. No realice transferencias ni brindes claves bancarias



- Instruir a todas las personas de la casa que puedan atender el teléfono, fundamentalmente a los niños, mayores y al personal doméstico, acerca de no aportar datos a desconocidos sobre los miembros de la familia o el movimiento del hogar.





(Elonce)