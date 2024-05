Búsqueda laboral: banco ofrece 59 puestos e incluye vacante en Paraná

El Banco BBVA lanzó una convocatoria para cubrir 59 puestos laborales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y varias provincias del interior. Los sueldos van desde $1.211.946,21 para los recién ingresados que trabajen tiempo completo.



Además, los puestos y salarios ofrecidos varían en búsquedas desde roles comerciales, atención al cliente hasta posiciones técnicas y analíticas home office o de modalidad híbrida, abarcando un amplio espectro de habilidades y especializaciones. Cada puesto cuenta con un paquete salarial competitivo que refleja la importancia del rol dentro de la estructura corporativa del banco. Qué vacantes están disponibles Presencial full time:



Cajero/a – Territorio Microcentro – Ciudad de Buenos Aires (CABA)

Pasantías – Zona Norte – Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires

Cajero Rotativo Zona Sur – Coyuntural 6 meses – Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires

Asesor Comercial – Zona Norte – Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires

Cajero Rotativo – Zona Norte Coyuntural 6 meses – Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires

Pasantía BBVA – Zona CABA – Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires

Gestor Comercial – Zona Norte – Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires

Gestor Comercial Rotativo (Zona Norte) – Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires

Analista de Backoffice – Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires

Programa Pasantías BBVA Argentina – Zona Sur – Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires

Soporte Oficina Comercial – Coyuntural por 6 meses – Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires

SALES INSTITUTIONAL SOLUTIONS – Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires

Product Owner – Orientacion Comercial – Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires

EJECUTIVO/A DE NEGOCIOS PREMIUM – Microcentro – Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires

Product Owner – Risk Management – Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires

Pasantias – Zona Noroeste – Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires

Front Caja- Ushuaia – Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego

Asesor/a Comercial – Paraná – Paraná, Provincia de Entre Ríos

Gestor Comercial – Rio Cuarto – Río Cuarto, Córdoba

Pasantia BBVA – Zona Cordoba – Córdoba, Córdoba

Chofer de camión de caudales – Córdoba, Córdoba



Presencial con alternancia en home office:



Especialista en Continuidad del Negocio – Sr – Buenos Aires y alrededores

Agente de Contact Center (Coyuntural 6 meses) – Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires

Job Streamer – Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires

Operador Telefónico para Comercio Exterior – Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires

Agente de Contact Center Microcentro – Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires

Agente de Contact Center – Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires

Analista de Producto de Medios de Pago – Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires

Digital Sales & Marketing Discipline Analyst – Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires

Analista de Contracargos y Fraude – Openpay – Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires

Analista de Facturación – Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires

Performance Marketing Analyst – Openpay – Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires

Analista de Prevención de Fraude – Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires

Product Owner – BBVA Seguros – Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires

Soporte Técnico – Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires

Analista de Datos Junior – Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires

Project Manager – Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires

DATA ANALYST- Análisis del negocio y Seguimiento Comercial – Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires

Analista de Riesgo Operacional – Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires

Analista Contable, BBVA Seguros – Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires

Risk Control Assurance – Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires

Analista de Infraestructura – Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires

Desarrollador/a Fullstack – Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires

Associate Riesgos Financieros – Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires

Software Analyst Desarrollador SQL – Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires

Desarrollador Backend – Java – Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires

Infrastructure Senior Manager- Plataforma UNIX – Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires

Portfolio Manager de Renta Fija – Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires

SOFTWARE ASSOCIATE SOLUTIONS DEVELOPMENT – Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires

Ingeniero de Datos – Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires

Desarrollador Cobol SR – Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires

Desarrollador/a Cobol – Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires

Administrador de Solaris / UNIX – Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires

Arquitecto/a de Seguridad – Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires



100% remoto:



Lider de Telecomunicaciones y Networking – Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires Cómo postularse para la búsqueda laboral Tener hecha una cuenta de LinkedIn con todos los datos personales y laborales tuyos cargados.

Ingresar a la sección Banco BBVA de LinkedIn para buscar los empleos disponibles.

Elegir el empleo deseado y “Postularme”.

Dar click en “confirmar”, y completá tu currículum de forma manual o ingresá la versión en PDF.

