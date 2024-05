Crecen las dudas por las muertes de los extranjeros en hotel de Federación

Foto: El hotel donde fueron hallados asesinados los extranjeros

El análisis de laboratorio de la sangre del ucraniano Oleksandr Spitsyn y de Anna Nefodova, kazaja pero nacionalizada argentina, dio negativo para monóxido de carbono, según indicaron fuentes con acceso a la investigación. Ambos habían sido hallados muertos el pasado domingo al mediodía en un apart hotel de la ciudad de Federación.El dato se contrapone con lo consignado el lunes por la autopsia practicada en la morgue judicial de Concordia. La conclusión a la que había arribado el galeno de la Justicia era que el deceso de ambos se había producido por asfixia compatible con monóxido de carbono.Ahora, la Fiscalía a cargo de Josefina Penón Busaniche espera que el laboratorio vuelque en el legajo de investigación las conclusiones sobre otras pericias que se hicieron sobre los cadáveres. El más relevante será el que análisis sobre los jugos gástricos de Spitsyn y Nefodova.Por otro lado, los estudios practicados en la orina y la sangre de ambos fallecidos dio negativo sobre la presencia de marihuana y cocaína. Tampoco se encontraron restos de drogas de diseño, como éxtasis.Otro dato que la Policía había dejado trascender era que en el departamento donde se produjeron las muertes había varios medicamentos. Esta información fue luego desmentida por la Fiscalía.La Fiscal baraja aún todas las hipótesis.Al momento en que se produjeron las muertes, el hombre tenía 35 años y la mujer 46. Oleksandr Spitsyn tenía en su poder un DNI argentino emitido para ciudadanos extranjeros. En 2019, percibió de ANSES una prestación por desempleo y no registraba empleos en la Argentina. El documento se le extendió el 8 de enero de 2015. Anna Nefodova, en tanto, poseía un documento de argentina naturalizada. El DNI argentino se le extendió el 10 de julio de 2012 y figuraba como empleada de un hotel de la zona de Recoleta y, además, estaba registrada en AFIP en otros dos trabajos.Según fuentes judiciales, ninguno de los dos figuraba en condenas de primera o segunda instancia en los fueros correccional y federal porteños, así como en planteos ante la Cámara civil.Los cuerpos fueron hallados por la Policía en distintos lugares del departamento que habían alquilado. Él estaba en el dormitorio. Ella, en la cocina.El apart hotel donde ambos fueron encontrados muertos, es un complejo de departamentos ubicado sobre la orilla del lago que formó la represa de Salto Grande. Está ubicado frente al complejo termal y al parque acuático que tiene Federación desde hace muchos años.El magistrado que interviene en la causa es el doctor Sergio Rondoni Caffa, juez de Garantías de la ciudad de Federación. (