Lucas padece una rara enfermedad y necesita una silla postural para estar mejor

Lucas Martin está a días de cumplir sus dos años de vida. Nació prematuro y le diagnosticaron el síndrome de Miller Dieker. No puede hablar, caminar y comer por su cuenta.Nancy Carina Soto, su mamá, explicó: “Lucas padece lisencefalia, su patología es muy amplia, hay diferentes rangos, él tiene un rango muy severo”.Debió someterse a varias intervenciones en terapia intensiva y ahora se encuentra bajo una internación domiciliaria.“Tiene que corregir su columna porque eso hace que se complejice la cuestión respiratoria y que todos sus órganos no funcionen correctamente”, contó.

Sus padres denuncian que Osdop, la obra social de los docentes particulares, no cubre sus necesidades, por lo que su familia necesita de la solidaridad de todos para acceder a una silla postural, que cuesta 11 millones de pesos, y una reposera de baño, que tiene un valor de 2 millones de pesos, que mejorarían su calidad de vida.“La obra social nos da la internación, pero es todo batallar. Luchamos hasta con el tema de una gasa. Nos hacen perder mucho tiempo en eso. Es renegar hasta con el más mínimo insumo, que son muchísimos. Podemos hacer un recurso de amparo, los abogados no lo hacen gratis. Y demora con suerte cuatro meses. No podemos estar esperando que la obra social se digne”, denunció. Son de Rosario.Quienes quieran colaborar con Lucas pueden hacerlo mediante una transferencia al alias luquis.martin o al número de cuenta 0000076500000006219846 y también a través de Gofundme.com