Accidente en el Thompson: “El auto dio al menos cuatro vueltas hasta que volcó”

Un accidente de tránsito se produjo alrededor de las 7.00 de este viernes feriado en calles El Pescador del Paraná y P. Harris (rotonda del Thompson), de Paraná. El rodado circulaba en dirección norte a sur cuando, “por razones a establecer” el conductor de 25 años de edad perdió el control y chocó el cordón oeste de la intersección.“El auto dio como cuatro vueltas y terminó con las ruedas para arriba, justo venía una chica en un auto y lo sacaron porque salía mucho humo del auto”, dijo una de la vecina, Patricia, a. Asimismo, destacó que los ocupantes tenían lesiones, aparentemente leves, y los asistió personal médico.“Eran jóvenes no tenían más de 30 años, siempre pasan estos accidentes, pedimos que pongan alguna contención para que no ocurran estos hechos, es una zona muy transitable y hay chicos pequeños siempre”, sumó.Además, destacó que uno de los jóvenes que iba en el vehículo mencionó que venían muy rápido. “Los jóvenes no tienen control”, agregó.En tanto la dueña, de la vivienda donde terminó impactando el automóvil, destacó que “nadie toma cartas en el asunto, estos accidentes se ven los viernes y sábados”. Y Sentenció que ella colocó en la vereda estructuras de cemento para que los autos no ingresen a la vivienda. “Si no estarían las estructuras el auto hubiera terminado dentro de mi casa”, sentenció.“Hace tres años, hubo un accidente muy grande, y un chico se degolló con la reja”, concluyó.Otro de los reclamos que hizo Patricia es que en la zona cuando llaman a la policía tienen inconvenientes. “Cada vez que marcamos el 911 nos atienden en Santa Fe, y queremos saber qué hacer en estos casos”.