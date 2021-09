Escuela sufrió el noveno robo del año: "Tengan piedad", dijo la directora

La escuela especial Nº 2.050, ubicada en Fraga y Montevideo, de Rosario, volvió a ser blanco de un robo. En este caso, de una pieza de bronce de un tanque de agua que, por el hecho, quedó inutilizable. Es el noveno hecho en lo que va del año, un promedio de uno por mes, según informó la directora del establecimiento educativo. "Robar está mal. Que tengan piedad por favor, se hace muy difícil trabajar así", enfatizó."Esta mañana, a las 7, cuando se abre la escuela me llamó la vicedirectora por una pérdida de agua. Subimos al techo y nos encontramos con esto. Rompieron el tanque, no sirve más, hay que reponerlo", comentó la autoridad escolar.La directora de la escuela Nº 2.050 afirmó que cuentan con acompañamiento del Ministerio de Educación, con el FAE en la reposición de elementos y también con la Policía, que patrulla la zona. Sin embargo, aseveró: "Son frecuentes. En lo que va del año son nueve ya. Son caños de agua, cables de luz, tanques. Llega un momento en el que estamos agotados"."Robar no está bien. Que tengan piedad por favor. Son todas las semanas que nos encontramos con un hecho. A veces son menores y podemos garantizar el normal dictado de clases", enfatizó.La autoridad escolar consideró que los ladrones podrían ser de la zona, ya que "tienen conocimiento de la estructura. Saben lo que se llevan. El techo al ser bajo facilita el acceso y se trepan por las ventanas"."No tiene sentido que le roben a un colegio. Es tan necesario para el crecimiento de los chicos. Que se pongan una mano en el corazón y por lo menos no roben en la escuela", dijo el padre de una alumna y agregó: "Que se solidaricen un poco los ladrones y se dejen de joder". (Rosario 3)