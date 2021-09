La Policía desalojó a una pareja que había usurpado una vivienda

El hecho aconteció el domingo a la noche, cuándo un matrimonio joven con una menor ingresó a una vivienda de calle Martínez Payva 2248 de Gualeguaychú.



La propietaria inmueble ubicado en el barrio Médanos había viajado a Buenos Aires a realizar unos trámites y al regresar a la ciudad realizó la denuncia de usurpación en Comisaría 6ta, quien comenzó un operativo el mismo domingo a la noche, para finalmente resolver el conflicto durante el mediodía del lunes.



La dueña de la vivienda, Telma Navarro, explicó que “la casa estaba desocupada pero venía todos los días. El domingo vine, saqué algunas cosas, me fui a Buenos Aires y creo que estaban vigilando mis movimientos porque ni bien me fui, rompieron la puerta y se metieron. Luego una vecina me llamó, para avisarme que habían entrado personas a mi casa. Ahora estamos esperando la orden judicial para poder sacarlos”.



Mientras la Policía intentaba convencer a la pareja que saliera de la vivienda, vieron aproximarse una camioneta que era conducida por un menor, que transportaba parte de los muebles de la pareja, que estaba decidida a quedarse a vivir en la propiedad usurpada.



Los jóvenes vivían a dos cuadros de la casa que decidieron usurpar, pero tuvieron que dejar la vivienda familiar propiedad de los abuelos, tras ser vendida.



El diario El Argentino pudo saber que el domingo a la noche, había cuatro personas y una menor en el interior de la vivienda. “Estaban bebiendo alcohol y dimos aviso a la policía para que los sacaran”, explicó una de las personas que advirtió que algo raro sucedía en esa propiedad.



Desde las 10 de la mañana del lunes, el jefe de Operaciones de la Jefatura, comisario inspector Ramiro Urroz Denaday, junto a efectivos de la Comisaría 6ta y la orden de desalojo de la fiscal Carolina Costa, iniciaron las tareas de convencimiento con la finalidad de que la pareja abandonara la vivienda sin tener que utilizar la fuerza para poder sacarlos.



Finalmente, tras varios intentos de persuasión mediante el diálogo y las consecuencias legales que podría acarrearle si se resistían a salir de la finca, ambos entraron en razón y el conflicto logró resolverse sin violencia, cuando llegó el jefe de la Departamental de Policía, comisario mayor Cristian Hormaechea y el subjefe comisario inspector Yari Sosa.



Las pocas pertenencias de la pareja que habían logrado ingresar a la vivienda fueron retiradas y cargadas en un vehículo para ser trasladadas a la casa de un familiar.