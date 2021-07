Violento asalto a Ferreyra: revelan los vínculos de los dos nuevos detenidos

Vínculos

Un testigo y otras evidencias reunidas en la investigación del violento asalto al corralón Almafuerte y el intento de homicidio de Pablo Ferreyra, abrieron paso a los allanamientos que se desarrollaron este miércoles en Paraná.La investigación a cargo del fiscal Mariano Budasoff y del personal de la División Robos y Hurtos logró la detención de quien sería el presunto instigador del robo de miles de dólares que terminó con la víctima baleada de gravedad.Los investigadores apuntan en principio, a un hombre de nacionalidad paraguaya, quien habría sido la mano derecha de la víctima en sus negocios inmobiliarios.Según indicaron fuentes policiales, el otro de los detenidos en la jornada de ayer, es un sujeto que estaría vinculado a un conocido hombre relacionado con el mundo narco y que está preso por un doble homicidio.Además, personal de la Prefectura Naval, allanó el edificio donde vive el abogado que no está imputado pero sigue bajo la lupa, Guillermo Torrealday.También hubo allanamientos en calle 3 de febrero y Mantegazza, de Villa Almendral (barrio donde residen los primeros tres detenidos) y en Puerto Sánchez. Entre los allanados, hubo también familiares del imputado, Jesús Lemos.Entre los elementos, secuestrados, los efectivos hallaron municiones (que no se corresponden con el arma utilizada en el asalto), 32 envoltorios de marihuana y una camioneta VW Amarok, que Ferreyra le había cedido o venido al presunto “empleado infiel”, publicóEn cuanto al abogado Torrealday, vinculado a los negocios inmobiliarios de Ferreyra, fue mencionado por un testigo como posible “entregador” en el robo. Cabe aclarar que el dato sobre el letrado, aún no fue corroborado por lo cual no se encuentra imputado, pero sigue bajo la lupa porque hubo movimientos suyos que le echan una sombra de sospecha. Por ejemplo, el aparente reseteo de su celular luego del robo.Por este motivo, ayer también fue allanado el edificio donde vive, en calle Malvinas al 300. El procedimiento fue solicitado tanto por el fiscal Budasoff como por los abogados querellantes José Velázquez, Pedro Fontanetto D’Angelo y Germán Palomeque.Estuvo a cargo de la Prefectura Naval Argentina, por la única razón de garantizar su rápido cumplimiento atento a que el personal de Robos y Hurtos estuvo abocado y concentrado en a las otras numerosas requisas.En el edificio secuestraron el archivo, donde se encuentran las grabaciones de las cámaras de seguridad del mismo. Allí, se observarán los movimientos de Torrealday en los días previos y posteriores.Se espera que el paraguayo y el supuesto “barra brava”, sean imputados formalmente por el fiscal y se analizará la medida cautelar que deberán cumplir en el transcurso de la investigación. Luego vendrá una larga etapa en la investigación donde el fiscal se concentrará en el análisis de la información que fue extraída de los numerosos celulares incautados en los distintos procedimientos, así como los informes de las empresas prestatarias del servicio de telefonía celular con los entrecruzamientos de llamadas de las distintas líneas. Esto puede llevar varias semanas.