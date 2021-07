Asesinada para robarle $100: familiares piden que se haga un juicio por jurado

Prisión domiciliaria

“No esperar que haya más muertes”

Con jurado popular

Juicios por jurados

Mariela Costen regresaba de festejar del Día del Amigo el 20 de julio de 2019, cuando fue asaltada y le dispararon en la cabeza para robarle poco más de cien pesos en la ciudad de Concordia.En la movilización que recorrió las calles del centro de Concordia, estuvieron familiares de otras víctimas de delitos y también, el grupo “Familiares por el Dolor”.Al llegar a Tribunales, autoridades judiciales recibieron a Silvia Costen, hermana de Mariela y dieron detalles de cómo avanza la causa sobre el brutal asesinado de la mujer. Luego de la reunión, Silvia dialogó con, pero que tenemos que esperar después de la feria. Nos dijeron lo mismo de siempre”, resaltó.Al mismo tiempo, la hermana de Mariela Costen, que fue asesinada de un disparo en la cabeza tras robarle poco más de cien pesos, sostuvo queen referencia a que los acusados tenían prisión domiciliaria, pero debieron ser derivados al penal, luego que incumpliera la misma en un caso y en el otro, se sumara una denuncia por violencia contra su pareja.Silvia admitió que esperaba mayor acompañamiento de la gente y agradeció la presencia de los familiares de Gustavo Cordero, el chofer de remís ultimado el 3 de julio pasado, y de Fabián Miño, asesinado en febrero de 2019, entre otros familiares de víctimas que reclaman que sus casos vayan a juicio o rechazan las sentencias surgidas de Tribunales.Al ver sólo un reducido número de personas acompañándolos, Silvia Costen expresó que estaba “un poco enojada con la ciudadanía de Concordia, porque me duele que no acompañen las marchas, porque tendríamos que acompañarnos para que esto no nos vuelva a pasar”, dijo y agregó que “”, resaltó.“No nos damos cuenta de la magnitud del problema hasta que nos toca, pero sería bueno que nos acompañemos”, afirmó la hermana de Mariela Costen y agregó que, destacó.Silvia Costen manifestó que espera que los dos acusados por el crimen de su hermana, Jacob Almada y Félix Batalla,Es que la ley que establece la obligatoriedad de los juicios por jurado, para delitos de 20 o más años de prisión, fue sancionada en noviembre de 2019. Y Mariela fue baleada en julio de ese año.“Ojalá que lo podamos hacer por jurado, porque ya les dije que no creo en los jueces por cómo se está manejando la causa y me gustaría que la ciudadanía disponga sobre la causa.Los juicios por jurados comenzaron el 1 de noviembre de 2020 cuando un hombre acusado del crimen de un joven de 25 años, asesinado a balazos en abril de este año en un descampado de la ciudad entrerriana de Paraná, fue declarado culpable.La norma provincial establece un jurado de 12 ciudadanos argentinos o naturalizados, hombres y mujeres en partes iguales, de entre 18 y 75 años, con domicilio en la jurisdicción del hecho y que deberán decidir por unanimidad sobre el delito.La ley provincial que establece los juicios por jurados en la provincia, aprobada en noviembre de 2019, establece que "deberán ser obligatoriamente juzgados por jurados los delitos cuya pena máxima en abstracto sean de veinte o más años de prisión".