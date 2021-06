Relatan calvario que habría vivido la mujer internada tras incendio de su casa

Era amenazada

Una mujer de 32 años y sus cuatro hijos de 13, 10, 5 años y un bebé de nueve meses permanecen internados en estado reservado tras las graves quemaduras que sufrieron como consecuencia de un incendio registrado en la vivienda que habitan, ubicada sobre calle Ituzaingó al 600 de la ciudad de Paraná.Respecto a las circunstancias en las que ocurrió el siniestro, el subjefe de comisaría sexta, Ángel Riquelme, informó aque “los peritos de Criminalística y de Bomberos Zapadores trabajan para tratar de determinar cuáles fueron las causales del incendio. Y personal de Investigaciones trabaja en colaboración para tratar ahondar en las causas”.Vecinas relataron aque “era amenazada por su ex pareja” la mujer que se encuentra internada en grave estado en el hospital San Martín tras el incendio en su vivienda en el cual también resultaron heridos sus cuatro pequeños hijos.“Ella nos mostraba los mensajes de su ex, que había salido del penal, la amenazaba, estaba sin dormir porque tenía miedo. Pero no sabemos si fue él o no”, manifestó una vecina.Otra joven aseveró que “estuvo dos días sin dormir, hasta anoche, que estaba cansada y pasó lo que pasó. "El ex le mandaba mensajes diciéndoles que se cuide, que la iba a matar. Yo estaba en mi casa, así que no puedo decir si fue él”, expresó.Al respecto, el funcionario policial confirmó que la víctima “presionó el botón antipánico, pero las causales todavía son motivo de investigación”. “Estimamos que fue ante la desesperación por el auxilio que necesitaba”, acotó el subcomisario.En relación a las presuntas amenazas por parte de la ex pareja, Riquelme dijo desconocer esas circunstancias. “La investigación está en pie, por lo que cuando el personal idóneo termine de trabajar en el lugar cerraremos algunas de las hipótesis. Por el momento, todo es tarea de investigación”, sostuvo al respecto.