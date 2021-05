Un joven fue baleado y no denunció a su agresor: había disparado contra una casa

Un enfrentamiento armado se registró anoche en barrio Paraná XVI de la capital entrerriana, más precisamente en calle Burmeister, entre Ñandubay y Casiano Calderón.Un joven de 25 años de apellido Leguizamón efectuó una serie de disparos contra el domicilio de la familia Bordón. Tras el ataque este sujeto fue baleado en el tobillo, pero prefirió no brindar datos sobre su agresor y tampoco radicó la denuncia por el hecho.“Producto de un enfrentamiento entre dos sujetos, uno de éstos, de 25 años, resultó con una herida de bala en el tobillo; pero respecto del otro, el agresor, no tenemos mayores datos”, comunicó ala jefa de la comisaría decimosexta, Nora Pérez.El baleado fue trasladado de urgencia al hospital San Martín, y tras las curaciones pertinentes, debido a que la herida no revestía mayor gravedad, fue dado de alta. La comisario confirmó a este medio que el sujeto “no quiso brindar detalles de lo ocurrido”. Por lo tanto, no se reportaron detenidos por el hecho.Punto aparte, la funcionaria policial comentó que, previamente, este muchacho habría efectuado una serie de detonaciones de arma de fuego hacia el domicilio de una familia de apellido Bordón.En el hecho intervino personal de Criminalística los que recolectaron vainas servidas en el lugar.