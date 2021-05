Nena de 13 años fue violada: “Escucha una moto y tiene miedo”, dijo su hermana

Fue golpeada

Testimonio de la madre

Un grupo de familiares y vecinos se movilizó y cortó el tránsito en Cabín 9, en la localidad santafesina de Pérez, este lunes al mediodía para pedir justicia por la violación de la que fue víctima una nena de 13 años la semana pasada. Aunque el agresor ya fue identificado, para la fiscalía no existen pruebas suficientes aún para pedir la detención.El hecho ocurrió el lunes pasado poco después del mediodía, cuando la menor se encontraba de visita en la casa de una de sus hermanas. Después de almorzar, un joven allegado a su entorno se ofreció a llevarla en moto hasta su domicilio pero en el camino se desvió y la llevó hasta una chatarrería del barrio, donde empezó el horror.“Hubo acceso carnal. La violó en el campo. La golpeó, le sacó de lugar el hombro. Ahora, ella escucha una moto y tiene miedo”, contó la hermana de la víctima en diálogo con El Tres, tras lo cual confirmó que ya radicaron la denuncia en la comisaría de la mujer y que la nena fue revisada por los médicos del Hospital de Niños.De acuerdo con su relato, el abusador es un joven al que conocen desde hace aproximadamente seis años.Por su parte, la mamá de la víctima participó también ayer de la manifestación y remarcó que el agresor “anda por el barrio” y no fue detenido a pesar de que lo identificaron con nombre y apellido. “¿Y si le pasa a otra chica? Lastimó a mi hija. Quiero justicia. Ahora ella llora. Él destruyó a la familia”, se lamentó.

Abuso sexual infantil en la Argentina

En medio de la conmoción por lo ocurrido con la menor, vecinos afirmaron que el agresor la amenazó de muerte mientras la sometía y agregaron un dato todavía más doloroso a la historia: la víctima le habría pedido ayuda a gritos a un hombre que pasó caminando cerca de ellos, pero que siguió su camino como si no hubiera visto nada.-El abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes se da cuando un adulto los involucra en situaciones sexuales que no llegan a comprender totalmente y para las que no están en condiciones de dar su consentimiento.-Se considera abuso aún cuando la persona adulta utilice al menor para estimularse sexualmente, haya o no haya contacto físico.-Las nenas menores de cinco años son las principales víctimas de abuso sexual y, en la mitad de los casos, los agresores viven con ella, es un familiar directo o una persona de confianza.-Si crees que un niño, niña o adolescente pudo haber sido víctima de abuso sexual, comunicate las 24 horas del día desde cualquier lugar del país al 0800-222-1717, la línea gratuita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.