Continuará preso por 45 días sujeto que puso fecha para matar a su ex pareja

La historia de Rita

Prorrogaron la prisión preventiva por 45 días apara Alan Nicolás Rodríguez, quien está acusado de golpear, abusar sexualmente y amenazar de muerte a su ex pareja. El juicio será el 10 de mayo.Entre el 23 de noviembre de 2020 y el 11 de enero, Rita vivió un infierno por las violencias ejercidas por Alan Nicolás Rodríguez. Pudo escapar de los golpes, los abusos y el encierro y logró que lo apresen para poder rearmar su vida. Como muchas mujeres, eligió contar y hacer pública su historia para lograr justicia.Este lunes se realizó una audiencia donde prorrogaron la prisión para el acusado, sobre este tema, una amiga de la víctima, julia, señaló aque “a Rita la conozco hace años, trabajamos juntas un tiempo pero siempre estuvimos en contacto y luego por cuatro meses desapareció”.“Nunca imagine lo que pasó, ella me contó que fue golpeada, abusada sexualmente, el sujeto la encerró y le sacó la tarjeta de cobro, no le permitía ir a trabajar. Fueron cosas terribles”, manifestó“En este momento, Rita está a resguardo del Estado, pero se encuentra saturada psicologicamente, no puede superar este problema, se siente encerrada, y tiene miedo porque la amenazó de muerte muchas veces”, declaró.Por su parte, Violeta, integrante de un grupo que vela por la defensa de los derechos de las mujeres, señaló: “Pedimos que no quede libre, porque es un riesgo muy grande para Ruta y sus hijos, queremos celeridad en el juicio”Además, sostuvo que “pedimos que se haga justicia y que no quede libre porque es un potencial femicida, ya que la amenazó de muerte en múltiples ocasiones”. Hace unos meses, Rita decidió contar el calvario que vivió con el objetivo de alertar esta situación. “Hace un año conocí a una persona, me parecía la más buena del mundo, súper atento conmigo, me ayudó muchísimo. En noviembre discutió con sus padres y me pidió si podía empezar a quedarse a dormir acá, yo le dije que no había problema. Habremos estado viviendo dos semanas bien. Se le salió la cadena cuando me agarró el teléfono y encontró unos mensajes de Facebook del pasado, mensajes viejos, yo soy viuda, tengo 35 años, he tenido varios trabajos. No hubo forma de hacerle entender, y ese día me partió por la mitad el teléfono, y le sacó las baterías a los celulares de mis hijos. Ahí terminó mi comunicación con la vida, el 23 de noviembre. Se apoderó de las llaves de mi casa y no me dejó ir a trabajar”, contó Rita, que trabaja en la cocina una escuela.“Él es albañil, se iba y nos dejaba encerrados con llave adelante y atrás, sacó la cerradura de una puerta y le puso candado, se apropió totalmente de nuestra vida, ya no teníamos contacto con nadie, venía mi familia y les decía que yo no estaba. Yo salía solamente a hacer mandados con él, que usaba mis tarjetas y a lo último no quería ni ir a trabajar porque decía que yo podía tener un teléfono. Si iba al baño tenía que ir con él. Era una cosa para él. Ni mi hija, ni a mí ni a su hija nos dejaba usar polleras. Fue un proceso que se fue dando. Tuve relaciones varias veces sin consentimiento”, relató la mujer.