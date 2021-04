A cinco años del impune crimen de Gisela López, su familia tiene “esperanzas”

Causa

“Es un día muy triste, con muchas emociones”, expresó aGabriel López, en relación al 5to aniversario del asesinato de su hermana Gisela. La joven de Santa Elena desapareció cuando volvía de la escuela a su casa y apareció asesinada el 22 de abril de 2016. Por el casol no hay culpables.“Toda la sociedad y un pueblo entero está triste. En lo familiar, es muy duro si bien hoy estamos más fortalecidos en lo personal, anímicamente, psicológicamente y espiritualmente. Tratamos de sobrellevar la situación en paz, en lucha y pidiendo justicia por sobre todas las cosas”.En un nuevo aniversario del crimen de la joven, su familia optó por no realizar movilizaciones “por las cuestiones sanitarias que se viven a nivel mundial y entendemos que la situación de la provincia y la localidad no es la mejor. Siempre la recordamos con alegría”.Sobre en qué estado se encuentra la causa, Gabriel comentó que “hubo avances en Corte Suprema y eso nos da esperanza”. Cabe recordar que, en enero de este año, los familiares de la víctima, le solicitaron a la Corte Suprema que se retome la causa y se haga un nuevo juicio.“Este año hubo un cambio de caratula y se le dio lugar a la Vocalía Nº 2 de la Corte Suprema. Se le dio transcendencia a un expediente que estaba totalmente parado. Nos abrió una puerta de esperanza para poder encontrar la justicia que buscamos hace cinco años. Lamentablemente la justicia de Entre Ríos no estuvo a la altura del caso”, señaló el joven.“La Justicia tiene que cambiar, el sistema también tiene que cambiar si queremos lograr un buen país y una sociedad digna”.Los únicos imputados del caso y que lograron salir absueltos fueron Mario y Elvio Saucedo (padre e hijo) y Matías Vega. “Los juicios en la provincia fueron muy opacos y Fiscalía también es responsables de que no haya ningún culpable”, remarcó.Al finalizar, Gabriel pidió que “se sepa la verdad, queremos saber qué pasó con Gisela. Que nos den la explicación que realmente nos merecemos como familia y demostrar lo que realmente era mi hermana, una chica estudiosa que no se metía con nadie, era una piba que quería tener un futuro”.Gisela había sido vista con vida por última vez el viernes 22 de abril de mayo de 2016 alrededor de las 19, cuando salió de su casa en el barrio 120 viviendas cerca del ingreso a Santa Elena, y se dirigía a la Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos (ESJA).Una testigo la vio horas más tarde -alrededor de las 23- caminando en sentido hacia su casa, y unos metros atrás vio a un hombre con campera que la seguía, en la zona de "El Bajo", donde fue encontrado su cuerpo.