Sigue la intensa búsqueda de Maia: video muestra las últimas imágenes de la nena

Policiales Desesperada búsqueda de una nena de 7 años

Después de la liberación del sospechoso detenido por error, continúa este miércoles la intensa búsqueda para dar con el paradero de Maia. Se conocieron las últimas imágenes de la nena de 7 años, quien aparece con el cartonero que se la llevó con la excusa de cambiar la bicicleta.Luego de una larga tarea de búsqueda, las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano pudieron reconstruir el recorrido de ambos hasta la estación Liniers donde se lo ve abordar el lunes por la mañana una formación del tren Sarmiento.Durante la tarde noche se desplegaron brigadas de investigación a diversos puntos de la Ciudad y el Conurbano siguiendo posibles pistas sobre la menor desaparecida.Se revisaron las cámaras de las estaciones del Sarmiento para dar con el sospechoso y la menor. La última imagen que se pudo obtener es de los dos bajando en estación Castelar.La bicicleta de Maia apareció en un contenedor de basura sin ruedas, sin pedales y rota. Pero de la chiquita nada se sabe desde el lunes por la mañana.Un hombre fue detenido ayer en Moreno en el marco de la causa. Se llama Carlos, como el cartonero acusado de haber secuestrado a Maia. Incluso es primo hermano del sospechoso, pero no es a quien buscan.Según informaron fuentes del caso a Télam, tras confirmar que tenía un pedido de captura en una causa por trata de personas luego de no haberse presentado a una audiencia judicial, fue liberado.Los familiares de la nena protestaron este martes en Autopista Dellepiane, a la altura de la avenida Escalada. Pasadas las 16.50 decidieron cortar totalmente el tránsito, ocupando todos los carriles."Tenía una remerita blanca con volados, un short rosa y unas sandalias rosas. El hombre estaba con una remera negra, pantalón negro y unas zapatillas blancas. Es petiso, morocho y tiene ojos claros", detalló Gabriela, prima de la mamá de Maia.En las últimas horas se activó "Alerta Sofía", el protocolo de emergencia que facilita la rápida difusión de datos y fotos de menores en peligro, en zonas estratégicas.Se trata de un programa de búsqueda de menores en peligro que lleva ese nombre en la Argentina por Sofía Herrera, la nena de 3 años desaparecida el 28 de septiembre de 2008 en un camping de Río Grande y de la que nada se sabe desde entonces. Su caso aún conmueve al país y su búsqueda no cesa.