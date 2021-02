Despiste en ruta Nº10: perdió control en pronunciada curva y quedó en un zanjón

Un siniestro vial ocurrió este jueves por la tarde en una pronunciada curva sobre la ruta Nº 10 a dos kilómetros del casco céntrico de La Picada. Un auto perdió el control y terminó en un zanjón“Venía desde María Grande, el sol estaba fuerte y venía a 80 km/h. Al no ver nada, me encontré con la curva, no seguí el giro de la ruta, pisé la banquina y volví a salir a la ruta. En ese momento, venía un auto de frente y para no ocasionar un accidente, volante y terminé en la cuneta del vecino”, contó aAlexis Gómez, conductor.El conductor, se dirigía desde María Grande hacía Paraná.“Afortunadamente no sufrí lesiones porque llevaba puesto el cinturón de seguridad. El auto quedó totalmente destrozado”, dijo y agregó que “me da bronca porque la ruta no tiene ninguna señalización. Estos accidentes pasan de día y de noche, es muy peligroso”.El vehículo, quedó varado en un zanjón lindera a una vivienda. El propietario de la casa, Nicolás Zapata, manifestó que no es la primera vez que suceden estos siniestros.“Hace 30 días, una pareja sufrió un accidente, siguieron de largo y se estrellaron contra mi tapial. No tuvimos que lamentar víctimas, pero el auto quedó totalmente destruido”, expresó aAl finalizar, Ramón Emilio González, presidente comunal de La Picada, manifestó que “hay dos o tres accidentes por mes. La ruta no está señalizada, no está demarcada. No tenemos que esperar a lamentar una fatalidad, Vialidad tiene que hace algo”.