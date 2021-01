Cuantioso robo en electrónica: recuperaron elementos pero no hay detenidos

Video: Delincuentes saquearon un local de electrónica en Paraná y el robo quedó filmado

Allanamiento y secuestro de elementos

y se llevaron diferentes elementos del lugar. Las cámaras del negocio grabaron el robo."Entraron a las 2:52 am y para las 2:58 ya se habían ido", había indicado el dueño del comercio, Alberto Bernal, a Elonce TV.El hombre en ese momento resaltó que, da cuenta que los delincuentes se llevaron esa cantidad de elementos, para luego darse a la fuga, pudo conocerLos delincuentes barretearon la puerta. La abertura "era muy reforzada, tenía dos candados y una cerradura, varias veces quisieron entrar y esta vez lo lograron", había manifestado Bernal a nuestro medio.Alberto Bernal indicó aque este martes se realizaron allanamientos y se pudo recuperar el parlante y la computadora que habían sustraído los delincuentes."Gracias a personal de la comisaría 16º, 9º y de Robos y Hurtos, pude recuperar un parlante potenciado y una computadora", contó. Aún falta recuperar los televisores y celulares, mencionó.Asimismo,Estos dos elementos, de gran valor monetario, "estaban en la misma casa. Los chicos que las robaron no estaban allí", dijo. "Me dijeron que los tienen identificados" a los delincuentes."La computadora es mía, pero el parlante estaba para arreglar. Por suerte se encuentran los dos elementos en buen estado", manifestó.