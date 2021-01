El insólito posteo de delincuente que tras una persecución quedó en libertad

El caso del joven que robó un celular y que luego protagonizó un electrizante escape por las calles de Rosario, perseguido por cuatro motos de la policía, tuvo un cierre increíble. Por un lado, el fiscal lo liberó porque no tenía probado el robo del teléfono. Pero lo más insólito es que el motochorro se animó a hacer un posteo en Facebook, en el que agradece a su motocicleta por ayudarlo a escapar a lo largo de cuarenta cuadras, desde el centro hasta la terminal.Luego continuó: "Recorriste el centro, la terminal, Oroño y más". Y le sigue hablando a su motocicleta Honda Wave: "Ya me olvidé todas las calles por donde te metiste en contra mano"."Gracias a dios y a esos cuatro que no te agarraron", señala en referencia a los policías que lo siguieron. Y remata: "Ya estás en casita".Para cerrar, el ladrón celebra que "esto es Rosario papá". (Rosario 3)