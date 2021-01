Choque y vuelco: un conductor aceleró “pensando que le daba para pasar”

Un violentísimo choque se produjo en horas del mediodía del miércoles en la intersección de calles Belgrano y Libertad de la ciudad de Chajarí.El mismo fue protagonizado por una Chevrolet S10, conducida por un hombre de 45 años de edad, la cual quedó volcada, y automóvil Renault Kwin, al mando de una mujer de 55 años, acompañada por otra señora.Todas las personas involucradas fueron trasladadas al Hospital Santa Rosa donde se dictaminó por parte de los médicos intervinientes que habían sufrido lesiones de carácter leve.Acerca de cómo sucedió el siniestro, la conductora del auto relató a: “El señor de la Chevrolet me dijo que me vio, pero que aceleró pensando que le daba tiempo de pasar y cuando se dio cuenta me agarró del lado izquierdo, en la trompa de mi auto”.Y completó: “Yo al frenar con el pedal y notar que el ripio me lo movió, puse el freno de mano y el auto se clavó de lo contrario no lo estaría contando”.