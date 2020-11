Desestimaron denuncia de joven por supuesto intento de secuestro de un taxista

Policiales El taxista denunciado por una joven se presentó en la justicia

La fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual desestimó la denuncia por presunto intento de secuestro presentada por una joven de 23 años el pasado lunes contra un taxista de la ciudad.El fiscal Ramiro González Raggio justificó esa decisión "atento a que las constancias y los dichos tanto de la denunciante como del denunciado y la evidencia objetiva recabada en la investigación no presentan elementos que configuran un delito penal".Ese diálogo alertó a la joven, quien pagó el viaje y se bajó de manera intempestiva por temor a la situación posteriormente denunciada, primero en su cuenta de Instagram a través de un video y luego el lunes 16 de noviembre en el Centro Territorial de Denuncias de Montevideo al 1900.Por su parte, la Fiscalía aseguró que luego del análisis de audios y pruebas presentadas de manera espontánea por el taxista denunciado decidió por desestimar la denuncia presentada por la joven estudiante de Comunicación Social."El fiscal ordenó desestimar la denuncia a partir de los audios aportados en presentación espontánea por el taxista denunciado, realizado el relevamiento de cámara de seguridad corroborando el trayecto del GPS del taxi, y que los dichos a los que la denunciante hace alusión como presuntos diálogos con el fin de secuestrarla correspondían a conversación del denunciado con su hijo vinculada a la organización de la cena de dicha noche", precisaron desde Fiscalía.Sofía abordó el taxi en Italia y Pellegrini tras festejar reunirse con amigos para celebrar su cumpleaños. Sin embargo, una conversación entre el taxista y una persona vía whatsApp la puso en alerta. Entonces, aprovechó el semáforo en rojo de Entre Ríos y 27 de Febrero y se bajó de inmediato tras pagar el viaje."Le dijo en un audio: quiero una pizza con esto, con lo otro; si no tenés pizza quiero un carlito con esto y lo otro y si no, una medialuna con jamón y queso, y que el queso sea así y de esta forma", había contado la joven en un historia de su cuenta de Instagram, entre lágrimas. Y añadió: "Estaba flasheando lo del caso pizzagate", en referencia a la teoría sobre una supuesta red de tráfico de personas y abuso sexual infantil."Subió en Italia y Pellegrini. Nos pusimos en marcha hacia la dirección que pidió. Yo iba a ir por otro lado, pero ella pidió que fuera por España. No tuve problemas y doblé por España. Yo tenía mi celular en altavoz", contó Gustavo en declaraciones a la prensa ni bien salió del CJP."Estoy muy nervioso, es la primera vez que me pasa esto", dijo el taxista, y aseguró que el diálogo que generó desconfianza en la joven era una charla por WhatsApp con sus hijos. "Estaba hablando con mi hijo y mi hija porque en media hora iba a ir a buscar la pizza para comer juntos", dijo, y agregó: "Cuando la dejé a ella fui a la pizzería. Está todo registrado en el GPS". (La Capital)