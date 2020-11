El taxista denunciado por una joven se presentó en la justicia

El taxista denunciado por una joven pasajera por intento de secuestro se presentó este martes en el Centro de Justicia Penal (CJP), y entregó su teléfono celular y el de su hijo para que sean sometidos a pericias. "No tengo nada que ocultar. Por eso me pongo a disposición de la Justicia", afirmó el chofer."El taxista está en el CJP para ponerse a disposición de la Fiscalía. Manifestó públicamente que aportará audios y datos de GPS del vehículo. Todo eso se analizará para determinar si hay algo que investigar", señalaron desde el MPA.Unos minutos antes de ingresar al edificio de Sarmiento y Virasoro, el chofer habló con los periodistas y volvió a narrar lo que ocurrió a partir de ser abordado por Sofía. "Subió en Italia y Pellegrini. Nos pusimos en marcha hacia la dirección que pidió. Yo iba a ir por otro lado, pero ella pidió que fuera por España. No tuve problemas y doblé por España. Yo tenía mi celular en altavoz", contó Gustavo."En 27 de Febrero y Entre Ríos, le envié un mensaje a mi hijo, diciéndole que me espere, que en media hora iría para allá. En ese momento, la chica me pasó el dinero y me dijo: 'cobrame que me bajo, cobrame que me bajo; quedate con el vuelto'. Salió del coche y se fue corriendo. Paré por el semáforo. Como la chica se bajó, le avisé a mi hijo que iría directamente a la pizzería porque la pasajera se había bajado", agregó.Gustavo aprovechó la oportunidad para negar parte de los dichos de Sofía. "Dijo cosas sobre lo que yo había dicho que no tienen nada que ver. Tengo los audios y por eso me pongo a disposición de la Justicia. No tengo nada que ocultar. Trabajé toda mi vida en servicios públicos, en colectivos, en ambulancias, taxis y esto me afecta", agregó. (La Capital)