Tras violentos motines, permitirán las visitas a cárceles bonaerenses

Tras un conflicto que se inició hace varios días en diferentes penales de la provincia de Buenos Aires, fuentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) le confirmaron que el sábado 14 de noviembre se habilitarán las visitas a la unidades penitenciarias de la Provincia, "dando estricto cumplimiento a los protocolos de seguridad sanitaria para la preservación de la salud pública".El acuerdo desactivó una intensa y violenta jornada luego de que las visitas de los familiares de los internos resultaron suspendidas el 12 de marzo de este año para evitar la propagación del COVID-19 en las cárceles.Los presos de las cárceles de la provincia de Buenos Aires volvieron esta semana a reclamar que se reanude el régimen de visitas y que mejoren las condiciones de alojamiento. Las protestas comenzaron el lunes pasado en la Unidad Penitenciaria Nº 42 de Florencio Varela, donde los internos anunciaron una huelga de hambre hasta que atendieran su pedido. Las manifestaciones luego se replicaron en otros complejos carcelarios. Y hoy los detenidos también tomaron los techos.Fuentes penitenciaras agregaro que "se pudo arribar a este acuerdo a través del funcionamiento de las mesas de diálogo que se conformaron en los penales de la Provincia y en donde participaron autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, representantes del Poder Judicial y organismos de Derechos Humanos".Eso sucedió, por ejemplo, en el penal 10 de Melchor Romero, en La Plata. Allí los reclusos subieron a las terrazas, con los brazos envueltos en frazadas. Con el correr de las horas comenzaron a registrarse incidentes, a pesar de las palabras de uno de los internos: "Esto es pacífico, acá no hay quilombo. Estamos reclamando los beneficios que nos corresponden".Una versión que circuló entre los detenidos es que hubo muertos en San Martín. Fuentes judiciales le aseguraron aque no tenían confirmado de acuerdo a la información que recibían del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). "No es lo que están informando las autoridades penitenciarias", dijo un alto funcionario en el fuero penal de San Martín.Precisamente en las unidades de San Martín (46, 47 y 48) se vivieron momentos de mucha violencia. La situación más tensa se registró allí, en donde los reclusos tomaron a tres mujeres y cinco hombres (todos celadores) de rehenes. "Todos fueron liberadores con el correr de las horas", precisaron fuentes del gobierno bonaerense a